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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

برای دومین بار؛

"سرور جبارف" بازیکن سال آسیا شد/ عقیلی ناکام ماند

"سرور جبارف" بازیکن سال آسیا شد/ عقیلی ناکام ماند

بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان به عنوان برترین بازیکن سال 2011 فوتبال آسیا برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرو جبارف" از ازبکستان و هادی عقیلی از ایران دو نامزد کسب عنوان برترین بازیکن سال آسیا بودند که این عنوان در نهایت به ملی پوش ازبک رسید. این برای دومین بار است که جباروف عنوان بهترین بازیکن فوتبال آسیا را از آن خود می کند. او در سال 2008 نیز مفتخر به کسب این جایزه شده بود.

ایران آخرین بار در سال 2004 توسط علی کریمی موفق به کسب این جایزه شده بود. خداداد عزیزی (1996)، علی دایی (1999) و مهدی مهدوی کیا (2003) دیگر بازیکنان ایرانی هستند که تا به حال به کسب این جایزه نائل آمده‌اند.

کد مطلب 1467478

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