گروهای عملیاتی رفع مشکلات یخ زدگی در آبفای گلستان فعال شدند

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برودت و سرمای بی سابقه طی سالهای گذشته، یخ زدگی تعداد زیادی از انشعابات آب و بخشی از تاسیسات آب رسانی این شرکت را در برداشت که این امر علاوه بر خسارات زیاد، معضلات گوناگونی را بوجود آورده بود.

وی اظهار داشت: عمده موارد یخ زدگی تاسیسات مربوط به کنتور و لوله های آب داخل منازل است که با رعایت موارد ایمنی از سوی شهروندان به راحتی قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به اقداماتی که شهروندان می توانند در خصوص پیشگیری از یخ زدگی لوله ها و کنتورهای منازلشان انجام دهند، اعلام کرد: "عایق کردن دور کنتور به وسیله پشم شیشه، گونی، موکت و سایر الیاف مصنوعی در محفظه کنتور" و "عایق بندی لوله های آب در فضای باز ساختمان" از جمله این راهکارهاست.

علیمرادی تصریح کرد: در زمان بروز یخبندان مواردی از قبیل "عدم ریختن آب جوش بر روی کنتور"، " عدم روشن کردن آتش در حوضچه کنتور" و "باز گذاشتن شیر آب برای رفع یخ زدگی کنتور و لوله های آب" مورد تاکید است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: با اطلاع رسانی ها از سوی رسانه ها و رعایت موارد مذکور از سوی شهروندان، شاهد کمترین خسارات و مشکلات تاسیسات آب رسانی باشیم.

وی از شهروندان درخواست کرد در زمان یخ زدگی انشعابات آب مراتب را سریعا به مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب 122 این شرکت اعلام و از دستکاری کنتور جدا خودداری کنند.