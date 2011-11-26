430 واحد مسکن مهر در کاشمر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زراعتگر با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است حدود 13 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان افتتاح شود، گفت: افتتاح ۴۳۶واحد مسکن مهر فاز یک شرکت تعاونی کارمندان دولت کاشمر از جمله پروژه هایی است که به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تمامی واحدهای قابل افتتاح در شهرستان های مختلف استان به تفکیک مشخص و کمبودها و کاستی های این واحدها برای رفع نواقص شناسایی شده، اظهار داشت:عمده ترین مشکلات در پروژه ها بحث آسفالت آن بوده که با برنامه ریزی های صورت گرفته آسفالت پروژه ها تا زمان افتتاح تکمیل شود.

وی با بیان اینکه در شهرستان کاشمر تعداد هزار و ۸واحد مسکن مهر در حال اجراست، افزود: مسکن مهر جزو اولویت ها و دغدغه اصلی دولت های نهم و دهم بوده و هم اکنون نیز از جایگاه و اهمیت ویژه ای در سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی برخوردار است

زراعتگر با اشاره به فعالیت چهار شرکت انبوه ساز برای فاز پنج مسکن مهر کارمندان دولت در کاشمر تصریح کرد: این چهار شرکت انبوه ساز پس از گزینش های لازم برای پروژه کاشمر واجد شرایط شناخته شده اند که بعد از گزینش، قراردادهای رسمی و قانونی با آنها منعقد و برای آغاز عملیات اجرایی زمین تحویل آنان شد.

رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان کاشمر یادآور شد: با توجه به این که پروژه مسکن مهر از ابداعات دولت خدمت گزار نهم است و اجرای چنین پروژه ای با این گستردگی در دولت های گذشته سابقه نداشته، می طلبد که با رفع مشکلات فراروی مسکن مهر هر چه زودتر هدف دولت محقق شود.