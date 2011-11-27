به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سخنران ده شب اول حجت الاسلام علیرضا پناهیان معرفی و سخنران شب یازدهم حجت الاسلام شیخ کاظم صدیقی است .

یکشنبه 6 آذر ( شب دوم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج مهدی خادم ، نوحه و عزاداری حاج مهدی خادم آذریان خواهد بود.

دوشنبه 7 آذر ( شب سوم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج رضا طاهری ، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران.

سه شنبه 8 آذر ( شب چهارم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج اکبر ریاحی ، نوحه و عزاداری حاج داود شفیعی.

چهارشنبه 9 آذر ( شب پنجم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج محمد عیسی ، نوحه و عزاداری حاج مجید صابری.

پنجشنبه 10 آذر ( شب ششم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج جواد علی گلی ، نوحه و عزاداری حاج احمد چینی.

جمعه 11 آذر ( شب هفتم محرم ) : زیارت عاشورا حاج محمد علایی ، نوحه و عزاداری حاج احمد نیکبختیان.

شنبه 12 آذر ( شب هشتم محرم ) : زیارت عاشورا متعاقباً اعلام می گردد ، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام.

یکشنبه 13 آذر ( شب تاسوعای حسینی) : زیارت عاشورا متعاقباً اعلام می شود، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام.