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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

برنامه‌های مهدیه تهران در دهه اول محرم اعلام شد

برنامه‌های مهدیه تهران در دهه اول محرم اعلام شد

مهدیه تهران طبق روال سالیانه گذشته در ماه محرم برنامه‌های ویژه ای به مدت 11 شب برگزار می‌کند .

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سخنران ده شب اول حجت الاسلام علیرضا پناهیان معرفی و سخنران شب یازدهم حجت الاسلام شیخ کاظم صدیقی است .

یکشنبه 6 آذر ( شب دوم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج مهدی خادم ، نوحه و عزاداری حاج مهدی خادم آذریان خواهد بود.

دوشنبه 7 آذر ( شب سوم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج رضا طاهری ، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران.

سه شنبه 8 آذر ( شب چهارم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج اکبر ریاحی ، نوحه و عزاداری حاج داود شفیعی.

چهارشنبه 9 آذر ( شب پنجم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج محمد عیسی ، نوحه و عزاداری حاج مجید صابری.

پنجشنبه 10 آذر ( شب ششم محرم ) : زیارت عاشورا توسط حاج جواد علی گلی ، نوحه و عزاداری حاج احمد چینی.

جمعه 11 آذر ( شب هفتم محرم ) : زیارت عاشورا حاج محمد علایی ، نوحه و عزاداری حاج احمد نیکبختیان.

شنبه 12 آذر ( شب هشتم محرم ) : زیارت عاشورا متعاقباً اعلام می گردد ، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام.

یکشنبه 13 آذر ( شب تاسوعای حسینی) : زیارت عاشورا متعاقباً اعلام می شود، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام.

کد مطلب 1470524

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