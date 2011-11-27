کسب چهار مقام برتر دانشگاه تربیت معلم در جشنواره ملی حرکت

کارشناس مسئول انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره ملی حرکت ویژه دستاورد انجمن های علمی دانشجویی دانشگاههای کشور در دانشگاه تهران با حضور 31 انجمن علمی دانشجویی از دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

وی هدف از برگزاری چهارمین جشنواره ملی حرکت را نمایه‌سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای انجمن‌ های علمی، مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده در انجمن های علمی دانشجویی ، شناسایی، معرفی و تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه‌های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی، شناسایی معرفی و تقدیر از شرکتهای دانشجویی صنایع کارآفرین،مدیران مخترع پژوهشگر، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه و ایجاد فن‌بازار و نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در کنار صنایع به منظور تقویت پیوندها میان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازی در این مسیر بیان کرد.

وی گفت: جشنواره در سه بخش اهدای تندیس طلایی حرکت به 14 گروه از انجمن‌های علمی دانشجویی، اهدای تندیس طلایی حرکت به 6 گروه از شرکت‌ها، صنایع، موسسات و صنایع حامی انجمن های علمی دانشجویی و بخش نمایشگاه جامع آثار، دستاوردها و تولیدات صنایع و انجمن‌های علمی دانشجویی همراه با فن بازار تولیدات دانشجویی برگزار شد که انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تربیت معلم نیز به منظور نمایه سازی آثار و دستاورد های خود در این جشنواره شرکت کرد و توانست چهار مقام برتر این جشنواره را از آن خود کند.

آزادی در ادامه افزود: این چهار مقام شامل انجمن علمی دانشجویی روان شناسی – انجمن علمی برگزیده کشور(برنده مبلغ 25 میلیون ریال به اعضای انجمن، تندیس و لوح تقدیر از وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجمن و تمامی اعضا ، انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی – انجمن علمی برگزیده در بخش آموزشی (برنده مبلغ 20میلیون ریال به اعضای انجمن ، تندیس و لوح تقدیر از وزیر علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجمن و تمامی اعضا ، جناب آقای دکتر سبکتکین مدیر برگزیده کشور از دانشگاه تربیت معلم (برنده کمک هزینه سفر به مکه مکرمه ، تندیس و لوح تقدیر از وزیر علوم و آقایان نعمت آزادی و سعید قمری – کارشناسان برگزیده کشور از دانشگاه تربیت معلم (برنده کمک هزینه سفر به مکه مکرمه ، تندیس و لوح تقدیر از وزیر علوم ) است.

در سال تحصیلی گذشته بیش از 600 عنوان برنامه علمی از سوی انجمنهای علمی دانشجویی در قالب سمینار، کارگاههای تخصصی ، بادیدهای علمی ، همایشها و نشستهای تخصصی ، نشریات تخصصی و... در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد که از نظر کمی رتبه اول کشور را در بین دیگر دانشگاههای کشور دارا است.