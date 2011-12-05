چهل منبری، آیین عشق و حاجت/ لرستان شمع باران شد!

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق اولیه صبح تاسوعا، دختران چهل منبری با پای برهنه و صورتهای پوشیده شهر را با شمعهای حزن انگیز روز تاسوعا زینت بستند تا حاجت خود را از باب الحوائج در روز شهادتش طلب کنند.

امروز خیمه ها و تکیه های دایر شده در سطح شهر و مراسم های روضه فعال در شهر و سقاخانه ها مملو از شمع های حاجت بود؛ شمع هایی که هر کدام از یگانه جوانمرد روز تاسوعا طلب نیاز می کردند و عاشقانه در حزن و اندوه این روز می گریستند.

صحنه آب شدن شمع ها که در کنار هر خیمه و تکیه دایر شده در سطح شهر خرم آباد، شهر را پر از بوی اشک و ماتم کرده است و چشم ها را اشکبار می کند.

شمع ها امروز پیام آور غم و اندوه بودند و حامل راز و نیاز... خیابانهای شهرهای مختلف لرستان به ویژه خرم آباد و بروجرد از همان دقایق اولیه صبح امروز مملو از حاجتمندانی بود که چهل شمع خود را با ذکر مصیبت "قمر بنی هاشم" روشن کردند و در فراق "باب الحوائج" اشک ریختند.

در روز تاسوعا برخی از بانوان لرستانی در عزای سید الشهدا و به نشانه همراهی با یگانه بانوی صبر با پاهایی برهنه و صورت پوشیده در سطح شهر به راه می‌افتند و با زمزمه ذکر و مناجات چهل شمع را در چهل منبر عزای حسین(ع) به نیت برآورده شدن حاجت روشن می‌کنند.

در این آئین هر کس که حاجتی دارد با پای پیاده و نقاب بر رو، 40 شمع را در 40 سقاخانه یا حسینه روشن می‌کند و تا سال آینده به انتظار برآورده شدن حاجتش می‌نشیند.

این آئین که از صبح تاسوعا در سطح شهرستانهای خرم آباد و بروجرد آغاز می‌شود تا حدود اذان مغرب ادامه می‌یابد و بانوانی که در این سنت حضور می‌یابند در هر منبر به یاد اسارت زینب کبری و دیگر زنان و کودکانی که در عاشورا به اسیری رفته‌اند اشک ماتم می‌ریزند.

بانوان در ادای این سنت از ابتدای حرکت خود تا پایان روشن کردن آخرین شمع در منبر و مراسم عزاداری چهلم، روزه سکوت می‌گیرند و تنها با ذکر مصیبت کربلا و دعا و مناجات در مسیر حرکت می‌کنند.

در این سنت دینی زنان با نیت های درونی خود مهر سکوت بر لب می زنند و تنها با زمزمه و ذکر کلمه "الله" و یا فرستادن صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاکش مسیر حرکت خود را ادامه می دهند.

شرکت‌کنندگان در این آیین در شهر خرم آباد به ویژه محله های قدیمی این شهر در طول برگزاری مراسم با حضور در چهل منبر مختلف چهل حبه قند یا نقل را در این محل‌ها به جای گذاشته و در منزل چهلم، برای ادای دین خود، قند و یا وسیله‌ای کوچک از این منزل برمی‌دارند.

بانوان لرستانی در آخرین حسینه یا سقاخانه آخرین شمع خود را روشن می‌کنند و با برداشتن یک شمع از آن منبر به انتظار برآورده شدن حاجت خود تا تاسوعای آینده می‌مانند.

آئین چهل منبری که در استان لرستان قدمت زیادی دارد امروز نیز مانند هر سال در سطح شهرستانهای مختلف این استان به ویژه شهرستانهای خرم آباد و بروجرد برگزار شد.