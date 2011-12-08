تمهیدات ترافیکی شهرآورد هفتاد و سوم

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس مانند شهرآوردهای گذشته از ظهر قبل از بازی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه و اتوبانهای اطراف ورزشگاه آزادی مستقر می شود و از بروز گره های ترافیکی و راهبندان های طولانی جلوگیری می کند.

وی ادامه داد:هرگونه توقف در اطراف ورزشگاه آزادی ممنوع است و ماموران راهور با چرثقیل خودروهای متخلف را به پارکینگ منتقل می کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از شهروندان خواست برای مراجعه به ورزشگاه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. ضمن اینکه تمامی پارکینگهای استادیوم آزادی برای پارک وسایل نقلیه تماشاگران مورد استفاده قرار می گیرد.

بذرافشان در پایان از آمادگی پلیس برای تخلیه ورزشگاه همزمان با پایان بازی خبر داد.