توضیحات درباره تحریف سخنان قالیباف در نشست فعالان اقتصادی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی با انتشار فیلم کامل اظهارات قالیباف در دیدار با فعالان اقتصادی ایران و عراق، ضمن رد تحریف‌های صورت‌گرفته از سوی رسانه‌های معاند، تأکید کرد: رئیس مجلس با صراحت از لزوم عبور از تحریم‌ها، حفظ عزت ملی و نقش کلیدی بخش خصوصی به عنوان «فرماندهان جنگ اقتصادی» سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که امنیت مقدمه اقتصاد است و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با طراحی‌های دشمن ارائه شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به عراق و مجموعه برنامه های خود با جمعی از فعالان اقتصادی عراقی و ایرانی دیدار کرد اما متاسفانه رسانه های ضدانقلاب با تقطیع بخشی از صحبت وی و تحریف آن فضایی درست کردند که از آن ضعف تصویر کردند و متاسفانه برخی از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در داخل کشور نیز در ادامه جوسازی رسانه های ضدانقلاب این صحبت ها را با رویکری تخریبی در راستای مذاکره با آمریکا تبلیغ کردند.

در پی این تخریب‌ها، مرکز رسانه مجلس فیلم کامل این صحبت ها را منتشر می کند تا برای افراد منصف باردیگر نگاه متقدرانه و همراه با عقلانیت دکتر قالیباف روشن شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این اظهارات به صراحت توضیح می دهد که ما جنگ طلب نیستیم اما جان و مال مان را می دهیم تا عزت و شرف خود را حفظ کنیم. وی به صراحت تاکید می کند که اگر در جنگ موفق نباشیم در دیپلماسی هم موفق نخواهیم بود و توضیح می دهد که دشمن ما را درشرایط نه جنگ و نه صلح و هم جنگ و هم صلح قرار داده است تا ثروت‌های ایران و سایر کشورهای مسلمان را چپاول کند و در ادامه اثبات می‌کند که جهان اسلام باید با استفاده از ظرفیت های خود در مسیرهای دریایی مقابل این دشمن بایستد.

نکته مهم دیگر که به روشنی خلاف روایت های مطرح شده از این جلسه است، این است که وی با تاکید بر این که دو کشور ایران و عراق باید با کمک یکدیگر برای این تحریم ها برنامه داشته باشد و از تحریم ها عبور کنیم و در همین زمینه برخی مصادیق برای حل شدن مشکلات را نیز توضیح می دهد تا فعالان اقتصادی دو کشور که مشکلات خود را در این جلسه مطرح کرده بودند، تسلیم طراحی های اقتصادی دشمن نشوند.

وی همچنین شفاف توضیح می دهد که آمریکایی ها در جنگ نظامی با قدرت ایران و عراق شکست خوردند و به همین دلیل سراغ جنگ شناختی و اقتصادی رفته‌اند.

مهمترین بخش که در روایت پردازی تخریب‌کنندگان تحریف شده، این بخش صحبت‌هاست که وی بعد از اینکه توضیح می‌دهد که عبور از تحریم ها راه‌کار و راه حل دارد خطاب به فعالان اقتصادی می‌گوید که فرماندهان این جنگ اقتصادی شما هستید. جملات گزینش شده توسط رسانه های ضدانقلاب در این بخش و خطاب به این فعالان است که می گوید همانطور که ما باید در برابر دشمن با هر هزینه ای عزت و شرف خود را حفظ کنیم شما فرماندهان اقتصادی هم باید با حل کردن مشکلات اقتصادی و با عبور از تحریم ها، عزت و شرافت مردم را حفظ کنید.

کار به اینجا ختم نمی شود و وی توضیح می‌دهد امنیت مهمتر از اقتصاد است چون امنیت مقدمه اقتصاد است. درحالی که همه این بخش‌ها در روایت پردازی ضد انقلاب و تخریب‌کنندگان، حذف شده است.

به طور خلاصه قالیباف در این جلسه می گوید ما در جنگ پیروز شدیم حالا نوبت فرماندهان اقتصادی است که با عبور از تحریم ها و با کمک دو کشور به یکدیگر، اجازه ندهند دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود و برای این مسئله هم راه روشن و عملیاتی را تبیین می کند.

با این اوصاف توقع این است که رسانه ها و فعالان داخلی آن هم در شرایطی که کشور مقابل تهاجم‌های سنگین نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی دشمنان ایستاده و در این مسیر نیاز یه انسجام و وحدت داریم، با تبعیت از دستور رهبر انقلاب مراقب باشند با طناب ضدانقلاب به بی اعتماد کردن مردم به مسئولان کمک نکنند.

از این رو فیلم کامل سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی همراه این جوابیه منتشر می‌شود.