به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در یازدهمین اجلاس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان، تربیت و تأمین معلمان مؤمن، متعهد، توانمند و شایسته برای پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت است و تمام برنامهها و فعالیتهای دانشگاه باید در نهایت به تحقق این مأموریت و اهداف کلان سند تحول بنیادین منجر شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از رویکردهای مهم دانشگاه، حرکت از تمرکزگرایی ستادی به تفویض اختیار، توانمندسازی و نظارت است. استانهای توانمند نباید صرفاً مجری ابلاغیههای ستاد باشند، بلکه باید به نقاط کانونی و قطبهای فکری و اجرایی دانشگاه تبدیل شوند و در تصمیمسازی و حل مسائل دانشگاه نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر ضرورت دانشجومحوری افزود: دانشجو محور فعالیتهای دانشگاه است و باید از ظرفیت دانشجویان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تشکلی و جهادی استفاده کرد تا آنان از دوران دانشجویی برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و نقشآفرینی در مدرسه آماده شوند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان همچنین بر تقویت ارتباط دانشگاه با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: ارتباط دانشگاه فرهنگیان با آموزش و پرورش باید از تعاملات واسطهمحور به تعاملی اثربخش تبدیل شود و میان برنامههای درسی دانشگاه و برنامههای آموزشی آموزش و پرورش امتداد و هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
حمیدی تشریح کرد: دانشگاه باید از گزارشمحوری و ارائه آمار فعالیتها فاصله بگیرد و به سمت نتیجهمحوری حرکت کند؛ به این معنا که اجرای یک دوره، برگزاری یک اردو یا تولید یک مقاله بهتنهایی ملاک نیست، بلکه باید مشخص شود این اقدامات چه میزان دانشگاه را به اهداف تعیینشده نزدیک کردهاند.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی برنامههای درسی دانشگاه فرهنگیان بیان داشت: برنامههای درسی موجود ریشه در مصوبات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ دارند و با توجه به تحولات علمی و فناوری از جمله هوش مصنوعی و روشهای جدید پژوهشی، باید با سرعت بیشتری بهروزرسانی شوند.
وی افزود: در حوزه فرهنگی و تربیتی نیز باید فعالیتها فراگیر شود و با تقویت تشکلهای دانشجویی، گروههای جهادی، فعالیتهای اجتماعی و برنامههای اوقات فراغت، دانشجویان را برای ایفای نقش فعال در مدرسه و جامعه آماده کنیم.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به پراکندگی مراکز دانشگاه گفت: یکی از چالشهای جدی دانشگاه، پراکندگی پردیسها و دانشکدههاست؛ از این رو باید با استفاده از ظرفیت مولدسازی و حمایت دولت، به سمت ایجاد دانشگاههای جامع استانی و تجمیع ظرفیتها حرکت کنیم.
حمیدی در پایان با اشاره به رویکرد دانشگاه در برنامهریزی آینده اظهار داشت: برای هر یک از برنامهها باید شاخص، هدف کمی، بودجه، مسئول اجرا و ناظر مشخص شود و میزان پیشرفت در طول سالهای برنامه به صورت کمی و قابل سنجش ارزیابی شود تا دانشگاه بتواند بهطور دقیق میزان تحقق اهداف و مأموریتهای خود را مشخص کند.
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