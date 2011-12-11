علاقه مندی هندیها برای فعالیت نفت و انرژى در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دی پی سریو استاوا در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم براى حضور فعالان اقتصادى بخش دولتى و خصوصى در جزیره قشم اظهار علاقمندى کرد.

سریواستاوا افزود: منطقه آزاد قشم از پتانسیلهاى مهم نفت و گاز و انرژى و گردشگرى برخوردار است.

وى ادامه داد: با توجه به مشترکات فرهنگى دو کشور، فعالان اقتصادى هند مى توانند با ورود به عرصه فعالیتهاى اقتصادى در منطقه آزاد قشم، زمینه توسعه ظرفیت هاى کارى و سرمایه گذارى در این منطقه را فراهم کنند.

سفیر هند تصریح کرد: فعالان کشور هند علاوه بر فعالیت در زمینه هاى نفت و گاز و انرژى مى توانند در ارتباط با فناورى و IT و پروژه هاى خدماتى نیز در منطقه آزاد قشم مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست گفت: بخشهاى فعال در عرصه اقتصاد مى توانند از مزیتهاى قانونى مربوط به منطقه آزاد قشم به عنوان بهترین موقعیت سرمایه گذارى بهره مند شوند.

اسفندیار حیدرى پور افزود: علاوه بر پتانسیلهاى ارزشمندى که در جزیره قشم در زمینه نفت و گاز وجود دارد این منطقه از شرایط ویژه گردشگرى نیز برخوردار است که با توجه به نزدیکى فرهنگ دو کشور، قشم مکان مناسبى براى گردشگران هندى محسوب مى شود.

وى با اشاره به پروژه عظیم پل خلیج فارس که محل اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلى است، تصریح کرد: این پروژه مهم نقش بسزایى در تبادلات اقتصادى و ترانزیت کالا به عهده خواهد داشت.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سرمایه گذاران هندى علاوه بر بخش نفت و گاز در زمینه فیبر نورى، فناورى IT و تولید و ساخت وسایل الکترونیکى نیز مى توانند در این منطقه مشارکت داشته باشند.

سفیر هندوستان بعدازظهر شنبه در راس هیئتى با ورود به جزیره قشم در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و چند تن از معاونان و مدیران این سازمان راههاى هرچه بهتر توسعه فعالیتهاى اقتصادى بین هند و منطقه ازاد قشم را بررسى کردند.