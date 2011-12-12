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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۱

اسلامی اعلام کرد:

هشت هزار مازنی از خدمات مشاوره انتظامی برخوردار شدند

هشت هزار مازنی از خدمات مشاوره انتظامی برخوردار شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران از مراجعه بیش از هشت هزار مازندرانی به مشاوره انتظامی استان در هشت ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  حمید رضا اسلامی افزود: در این مدت به بیش از سه هزار شهروند، خدمات مشاوره ای اعم از مشاوره روانشناختی، انتظامی، مددکاری و روانسنجی از سوی مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی ارائه شد.

وی با اشاره به مراجعه بیش از هشت هزار نفر به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتریها و مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی استان اظهار داشت: 65 درصد پرونده های ارجاعی به این مرکز به سازش تبدیل شد.
 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران به تشریح نقش خانواده در تربیت فرزندان پرداخت و افزود: خانواده به عنوان نخستین پایگاه آموزش و پرورش و از اساسی ترین عوامل در تشکیل شخصیت کودک است.
 
اسلامی افزود: بدون تردید هرگونه نارسایی و نقص در ساختار خانواده می تواند از دوران طفولیت در رشد و پرورش کودک تاثیر نامطلوبی داشته باشد.
 
وی با اشاره به برخی نابسامانی ها در خانواده هایی که بر اثر اعتیاد پدر و مادر و یا طلاق و عوامل دیگر بروز می کند افزود: فرار از مدرسه، دروغگویی، دزدی و دیگر رفتارهای بزهکارانه از جمله عوارض این نابسامانیها است.
 
 
کد مطلب 1481970

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