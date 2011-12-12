هشت هزار مازنی از خدمات مشاوره انتظامی برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا اسلامی افزود: در این مدت به بیش از سه هزار شهروند، خدمات مشاوره ای اعم از مشاوره روانشناختی، انتظامی، مددکاری و روانسنجی از سوی مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی ارائه شد.

وی با اشاره به مراجعه بیش از هشت هزار نفر به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتریها و مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی استان اظهار داشت: 65 درصد پرونده های ارجاعی به این مرکز به سازش تبدیل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران به تشریح نقش خانواده در تربیت فرزندان پرداخت و افزود: خانواده به عنوان نخستین پایگاه آموزش و پرورش و از اساسی ترین عوامل در تشکیل شخصیت کودک است.

اسلامی افزود: بدون تردید هرگونه نارسایی و نقص در ساختار خانواده می تواند از دوران طفولیت در رشد و پرورش کودک تاثیر نامطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به برخی نابسامانی ها در خانواده هایی که بر اثر اعتیاد پدر و مادر و یا طلاق و عوامل دیگر بروز می کند افزود: فرار از مدرسه، دروغگویی، دزدی و دیگر رفتارهای بزهکارانه از جمله عوارض این نابسامانیها است.



