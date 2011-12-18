بیمارستانی پر از درخت کاج و مجنون/ ایجاد بیمارستان پاک کار سختی نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد یکی از زیست محیطی ترین بیمارستانهای لرستان است که در سالهای 88 و 89 به عنوان بیمارستان پاک و زیست محیطی در کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

محوطه این بیمارستان پر است از درختان مختلفی که بیشترین آنها را درخت نارون و شمشاد هر کدام با بیش از 400 اصله تشکیل می دهد. درختان دیگری مانند زیتون، کاج، چنار، سرو، اقاقی، توت، بید مجنون، افرا، یاس، شمشماد و... نیز در محوطه بیمارستان کاشته شده که فضای بیمارستان را نشاط و شادابی خاصی بخشیده است.

این بیمارستان زیست محیطی مجهز به دستگاه بی خطر ساز زباله بود و سیستم تصفیه خانه فاضلاب مجهزی دارد. بیش از 13 هزار و 687 مترمربع از فضای محوطه بیمارستان چمن کاری شده است.

همه عوامل یاد شده موجب شده است که در کارگروه پسماند استان لرستان از این بیمارستان به عنوان یکی از زیست محیطی ترین بیمارستانهای استان یاد شود. در این گزارش به صورت مشروح گفتگویی را با رئیس این بیمارستان پاک ترتیب داده ایم تا شاید تجربیات این بیمارستان راهگشای حرکت همه بیمارستانهای کشور به سمت رعایت الزمات زیست محیطی باشد.

زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک شامل انواع باکتریها، ویروس ها، انگل ها، قارچهای بیماری زا، نسوج وضایعات پاتولوژیک و...، مواد شیمیایی توکسیک و یا کارسینوژن و آلودگی های رادیواکتیو از جمله رادیو ایزوتوپ هایی که برای تشخیص و یا درمان به کار گرفته می شوند دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جوامع بشری به شمار روند.

استقبال خوب مردم از بیمارستان زیست محیطی خرم آباد

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این بیمارستان یکی از مجموع 70 بیمارستان ملکی صندوق تامین اجتماعی در کشور است، اظهار داشت: این بیمارستان در سال 74 در حاشیه شهر خرم آباد افتتاح شد.

دکتر حسین جواهریان با بیان اینکه این بیمارستان در زمینی به مساحت 11 هکتار احداث شده است، تصریح کرد: زیربنای این بیمارستان حدود 30 هزار مترمربع است.

وی با بیان اینکه بیمارستان تامین اجتماعی از بیمارستانهای جنرال دارای درجه ارزشیابی یک است، بیان داشت: در این بیمارستان همه خدمات درمانی برای بیمه شدگان به صورت 100 درصد رایگان ارائه می شود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد ادامه داد: این بیمارستان به خاطر رایگان بودن ارائه خدمات و همچنین کیفیت مطلوب خدمات و محیط مناسب به شدت مورد استقبال مردم از سراسر استان و بلکه استانهای همسایه است.

اجرای استاندارد "ایزو 140001"

دکتر جواهریان پیرامون رعایت الزامات زیست محیطی در این بیمارستان بزرگ بیان داشت: با توجه به علاقه متولیان بیمارستان در حوزه فعالیت های زیست محیطی کارهای موثری در این بیمارستان انجام شده است.

وی بیان داشت: در این بیمارستان علاوه بر اجرای دستورالعملها مدلی از استانداردهای موجود در دنیا که معروف ترین آنها "ایزو 140001" است عملیاتی شده است.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد با بیان اینکه این استاندارد در سال 86 و با اخذ گواهینامه از یک شرکت آلمانی در این بیمارستان استقرار یافته است، افزود: بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در سالهای بعد در سه دوره ممیزی مراقبتی سالانه موفق بوده است.

جواهریان با اشاره به تعریف 40 هدف در این استاندارد، بیان داشت: 10 هدف از این اهداف زیست محیطی است.

تمرکز متولیان بیمارستان برای کاهش زباله ها

وی با اشاره به موضوع مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانی در این بیمارستان بیان داشت: به طور معمول در فعالیت های بیمارستانی بین یک تا 5 کیلوگرم پسماند پزشکی به ازای هر تخت فعال بیمارستانی در روز ایجاد می شود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد ادامه داد: این پسماندها به صورت جامد، مایع، گاز و یا بقایای اشعه ها و یا مواد رادیو اکتیو هستند.

جواهریان با بیان اینکه در میان پسماندهای بیمارستانی از خون و مایعات آلوده گرفته تا اشیا تیز و برنده و البته آلوده وجود دارد، بیان داشت: در اولین مرحله مدیریت بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد توان خود را بر روی کاهش تولید پسماند متمرکز کرده است.

روند جمع آوری و حمل زباله ها

وی ادامه داد: در گام بعدی موضوع تفکیک پسماندها در محل در دستور کار قرار دارد که روش جدا کردن پسماندهای عفونی از غیرعفونی و جدا کردن پسماندهای قابل بازیافت از پسماندهای غیرعفونی مورد توجه قرار گرفت.

دستگاه بی خطرساز زباله ها

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد با اشاره به روند حمل زباله و پسماندهای در این بیمارستان اشاره کرد و بیان داشت: برای حمل زباله های این بیمارستان به نحوی عمل می شود که ضمن داشتن پوشش مناسب فاقد نشتی و یا شیرابه باشند.

جواهریان با اشاره به تفاوت رنگ پوشش زباله های عفونی و غیرعفونی افزود: معمولا مطابق استانداردها زباله های عفونی در پوشش زرد رنگ و زباله های غیرعفونی در پوشش مشکی حمل می شوند.

فرآیند بی خطرسازی زباله ها در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد

وی به تشریح فرآیند بی خطرسازی زباله ها و پسماندها در این بیمارستان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش می شود کار بی خطرسازی در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد با بیان اینکه معمول ترین و کم هزینه ترین روش برای بی خطر سازی زباله های بیمارستانی در کشورمان روش "اتوکلاو" است، افزود: در این روش حتی وسایل و ابزار یک جراحی نیز بی خطر می شود.

جواهریان با اشاره به تحقیقات این بیمارستان برای استفاده از بهترین دستگاههای مورد استفاده در این روش ادامه داد: در نهایت یک دستگاه اتوکلاو از کلاس ب با حجم هزار لیتر در هر سیکل از یک شرکت ایرانی انتخاب و خریداری شد و خوشبختانه به خوبی هم جواب داد.

وی یادآور شد: این دستگاه در هر سیکل حجم بسته های زباله را تحت دمای حدود 140 درجه سانتیگراد و فشار 3.8 بار قرار می دهد و در کمتر از یک ساعت زباله ها را به نحوی بی خطر می کند که هر سه نوع تست ما را جواب می دهد.

وقتی زباله های بیمارستانی از زباله های معمولی هم پاکتر می شوند!

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد ادامه داد: روند بی خطر سازی زباله های بیمارستانی با استفاده از این دستگاه به گونه ای است که زباله های نهایی حتی از زباله های معمولی نیز پاک تر هستند.

جواهریان معتقد است که اگر همه بیمارستانهای استان نسبت به استفاده از این روش اقدام کنند لرستان از نظر آلودگی های ناشی از واحدهای پزشکی و بیمارستانی ایمن خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد امسال 9 میلیون تومان به سازمان بازیافت برای جمع آوری زباله های خود داده است، عنوان کرد: سیستم بی خطر سازی پسماندهای این بیمارستان در ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست، موسسه استاندارد و ارزیابی شرکتی که گواهینامه صادر کرده مورد بازدید و تایید قرار گرفته است.

کاهش 10 درصدی زباله های تولیدی در بیمارستان

وی به میانگین تولید پسماند در این بیمارستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر میانگین تولید پسماند در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد روزی 200 کیلوگرم است که این میزان را نسبت به قبل 10 درصد کاهش داده ایم.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد یادآور شد: برای نصب سیستم بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی اعتباری نزدیک به 90 میلیون تومان در سال 88 هزینه کرده ایم.

سیستم تصفیه خانه برای هر بیمارستان یک امر حیاتی است

جواهریان همچنین به فعال بودن سیستم تصفیه خانه این بیمارستان اشاره کرد و گفت: وجود سیستم تصفیه خانه برای هر بیمارستان یک امر حیاتی محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد از ابتدای تاسیس دارای سیستم تصفیه خانه بوده است، بیان داشت: طراح اولیه بیمارستان این حرکت زیست محیطی را از ابتدا انجام داده است.

جواهریان ادامه داد: همه جریان آب بیمارستان و مجاری موجود در بیمارستان به طور مستقیم به سمت تصفیه خانه هدایت می شوند و در چند مرحله کار تصفیه صورت می گیرد.

وی هوادهی، ته نشینی، لجن کشی و کلر زنی را از جمله مراحل فرآیند تصفیه فاضلاب این بیمارستان عنوان کرد و افزود: پس از انجام این فرآیند ها فاضلاب وارد منهول خروجی شهر می شود.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد با تاکید بر اینکه عمل تصفیه فاضلاب بیمارستان به طور مستمر در حال انجام است، بیان داشت: این بیمارستان به لحاظ زیست محیطی یک بیمارستان پاک محسوب می شود.

حذف اتومبیل های کهنه و دودزا بیمارستان

جواهریان به توسعه فضای سبز در بیمارستان اشاره کرد و گفت: در این بیمارستان کارهای زیست محیطی مختلفی از کاشت نهال و درخت تا توسعه فضای سبز و چمن و حتی حذف اتومبیل های کهنه بیمارستان صورت گرفته است.

سیستم تصفیه خانه فاضلاب

وی با تاکید بر اینکه کار توسعه فضای سبز بیمارستان استمرار دارد، افزود: به غیر از قسمت انتهایی فضای بیمارستان در عمده محوطه آن کار کاشت درخت و توسعه فضای سبز صورت گرفته است.

کاشت برخی محصولات در محوطه بیمارستان در دستور کار قرار دارد

جواهریان با اشاره به توسعه فضای سبز در دوسوم محوطه بیمارستان، بیان داشت: امسال یکی از برنامه های ما کاشت محصول در برخی مناطق محوطه بیمارستان است.

وی با اشاره به کاشت درختان کاج، بید مجنون، نارون و چنار در فضای بیمارستان، افزود: در حال حاضر بیش از 200 اصله درخت زیتون در محوطه بیمارستان کاشته شده است.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد معتقد است که صنعت درمان دارای سوددهی خاصی نیست و عمدتا ضرر است، بیان داشت: با این حال تلاش کرده ایم از محل منابع موجود تمام تلاش خود را برای رعایت معیارهای زیست محیطی به کار بگیریم.

جواهریان کاهش آلودگی وسایل نقلیه موتوری بیمارستان را یکی دیگر از کارهای انجام شده دانست و گفت: در حال حاضر در این بیمارستان به جای استفاده از علف کش ها و سموم از روش های مکانیکی استفاده می شود.

برای حفظ محیط زیست نیازمند ایجاد باور عمومی هستیم

وی معتقد است که برای حفظ محیط زیست در کشورمان نیازمند ایجاد باور و فرهنگ عمومی هستیم و بیان داشت: باید برای ایجاد این فرهنگ و باور نیز آموزش داد و از تکرار آموزش ها خسته نشد.

جواهریان با تاکید بر اینکه در گام دوم باید از بازدارندگی قوانین استفاده کرد و افزود: گاهی اوقات تصویب قانون ساده ای که ریختن زباله جریمه دارد خود می تواند در فرهنگ سازی موثر باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی مواقع ما حقوق شهروندی را در حفظ محیط زیست رعایت نمی کنیم، بیان داشت: بخشی از موضوع به این مسئله بر می گردد که برخی از افراد در احترام به قوانین اجتماعی دچار نوعی ضعف هستند.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد معتقد است که پزشکان و پرسنل بیمارستانی جزء پایبندترین گروههای جامعه به اصول اخلاقی و قوانین اجتماعی هستند و ادامه داد: این قشر سعی می کند که کمتر تخلف قانونی و اجتماعی داشته باشند ولی در این قشر نیز گاهی ضعف هایی هم دیده می شود.

ایجاد بیمارستانهای پاک کار سختی نیست

جواهریان با یادآوری اینکه بحث دفع پسماندهای بیمارستانی از سال 86 تا 88 الزام شد، افزود: این موضوع به این معنی است که بحث ساماندهی پسماندهای بیمارستانی از یک پیشنهاد و حرکت خودجوش گذشته و به یک قانون تبدیل شده است که باید مورد توجه مراکز درمانی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه بی خطرسازی زباله ها و ایجاد بیمارستانهای پاک کار سختی نیست، یادآور شد: به راحتی با توسعه آموزش ها می توان موضوع بی خطرسازی را در بیمارستانها جریان داد.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد با تاکید بر اینکه علوم پزشکی در این رابطه حرکت های مثبتی داشته و همه مراکز بیمارستانی را توجیه کرده است، بیان داشت: در حال حاضر موضوع بی خطرسازی در بیمارستانهای دولتی یا انجام شده و یا در حال انجام است.

ضرورت استفاده از اهرم های تشویق و تنبیه

جواهریان پیرامون کم کاری برخی مطب ها در بی خطرسازی زباله های خود نیز به خبرنگار مهر گفت: در بسیاری از موارد این کوتاهی ناشی از عملکرد پزشکان نیست بلکه در پی عدم توجه اشخاص متصدی مطب رخ می دهد که البته این امر نیز نیازمند نظارت دقیق پزشکان است.

وی با بیان اینکه انجام یک جداسازی ساده زباله ها توسط مطب ها کمترین کاری است که می توان در این زمینه انجام داد، یادآور شد: استفاده از اهرم های تشویق و تنبیه می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

رئیس بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد به نقش نظام پزشکی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این سازمان تعیین کننده فعالیت پزشکان و صادر کننده پروانه آنها است پس می تواند با استناد به مقررات خودش سخت گیری هایی نسبت به پزشکان متخلف داشته باشد.

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گفتگو: فاطمه حسینی

عکس: محسن تیزهوش