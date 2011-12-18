کاروان نیکوکاری هلال احمر در ابرکوه به حرکت درآمد

رئیس هلال احمر ابرکوه در حاشیه برنامه های کاروان نیکوکاری به خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه محرم امسال طرح کاروان نیکوکاری به واسطه نزدیکی به اهداف قیام امام حسین(ع) و به منظور گرامیداشت عینی مبانی، مفاهیم و ارزش های انسانی متجلی در واقعه عاشورا، با عنوان جهاد محرم به حرکت در آمد.

خلیل اکرمی افزود: این حرکت با الهام گیری از سیره و تعالیم نجات بخش امام حسین(ع) و با هدف یاری رساندن به افراد محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه و با همکاری و مشارکت کانون های دانشجویی، جوانان، کانون روستایی، بخشداری بخش بهمن، شبکه بهداشت و درمان، کانون بسیج مهندسین، بهزیستی، شورای اسلامی و دهیاری روستای اسدآباد اسفندآباد در دستور کار هلال احمر قرار گرفت.

وی افزود: این طرح با توجه به رویکرد جدید طرحهای نیکوکاری به اجرا در می آید.

افتتاحیه این مراسم در مدرسه ابتدایی شهید دستغیب بود و در این روز برنامه های مختلفی در سطح روستا به اجرا درآمد.

ویزیت رایگان بیماران در محل خانه بهداشت روستا، آموزش کمکهای اولیه به دانش آموزان ابتدایی، اهدای بسته های بهداشتی به دانش آموزان، زیبا سازی محیط مدرسه شهید دستغیب با نقاشی، افتتاح کانون روستایی و پایگاه داوطلبی جمعیت هلال احمر از جمله برنامه هایی بود که به اجرا در آمد.

همچنین در این روز از دو خانواده شهید روستا بازدید شد و به سه خانواده معلول نیز سرکشی و هدایایی به آنان اعطا شد.

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت و روان ویژه بانوان، آموزش زوج های جوان، آموزش کمک های اولیه عموم و توزیع بسته های حمایتی مورد نیاز خانواده های محروم نیز از دیگر برنامه ها بود.

شروع نقشه برداری و تهیه طرح خیابان مهدیه - بهشت زهرای روستا نیز با هدف کمک به عمران و آبادانی این روستا نیز از دیگر اقدامات مهندسان همراه این کاروان بود.