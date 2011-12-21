تدابیر امام سجاد(ع) در احیای عاشورا/ نقش نگین انگشتر امام سجاد

آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر نقش اساسی حضرت امام سجاد(ع) در احیای نهضت عاشورا به خبرنگار مهر گفت: حضرت با مدیریتی که بعد از حادثه عاشورا داشتند با تدابیری خاص نگذاشتند این نهضت از یادها و خاطره ها برود.

وی افزود: امام سجاد با خطبه های افشاگرانه در طول مسیر حرکت از کربلا تا شام نقش مهمی در ارائه مبانی و فلسفه قیام داشتند، بخشی از روشنگریهایی که حضرت زینب(س) و فاطمه صغری در خطبه های خویش داشتند نیز با مدیریت امام سجاد(ع) بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: نکته دوم اینکه امام سجاد در هر شرایطی تلاش می کرد خاطره نهضت عاشورا را زنده کند، وقتی آب می نوشیدند یاد پدر می کردند، وقتی فرزندان حضرت اباالفضل(ع) را می دیدند اشک می ریختند، وقتی می خواستند گوسفندی را ذبح کنند می پرسیدند که آیا آبش داده اید، می گفتند آری و بعد ایشان می فرمود: ولی پدرم حسین(ع) را لب تشنه کشتند که این یادآوری خاطره عاشورا سبب می شد این نهضت الهی فراموش نشود.

خاتمی با اشاره به سفارش امام سجاد به زیارت سیدالشهدا(ع) در کربلا، تأکید کرد: حضرت علی بن الحسین سفارش به زیارت امام حسین داشتند و خود نیز در طول عمر با برکتشان دو بار با آن شرایط سخت به زیارت سیدالشهدا رهسپار شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: حضرت امام سجاد مقید بود که بر تربت سیدالشهدا سجده کند و انگشتری که حضرت سیدالساجدین(ع) داشت این کلمات حک شده بود که " خزی و شقی قاتل الحسین بن علی" یعنی: خوار و ذلیل است قاتل حضرت سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع)، که این تدابیر حضرت موجب زنده نگهداشته شدن نهضت الهی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شد.