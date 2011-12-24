ادوات سرچاهی تا کلاس 10 هزار پی اس آی در کشور بومی سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آقایی با اشاره به فعالیت چندین شرکت در کشور در خصوص طراحی و ساخت ادوات سرچاهی افزود: این شرکت در ردیف نخستین شرکتهای داخلی است که در تولید این تجهیزات فعالیت دارد و تاکنون نزدیک به 200 مجموعه تکمیل و تحویل شرکتهای متقاضی داده است.

وی اظهار کرد: شرکت پارس پولاد آقایی که از شرکتهای عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی است همچنین در زمینه تولید بخشی از قطعات درون چاهی از جمله آویزه آستری (لاینرهنگر) که از ابزار تکمیل چاه است در سایزهای مختلف فعالیت می کند.



آقایی گفت: در این بخش نیز صنعت نفت کشور به صورت 100 درصد خودکفا شده است و از ورود این اقلام از خارج بی نیاز هستیم .



مدیرعامل شرکت پارس پولاد آقایی افزود: هم اکنون مذاکراتی با شرکتهای خارجی برای صدور محصولات تولیدی این شرکت در جریان است.



وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت کیفیت و ایمنی در تجهیزات صنعت حفاری، در طراحی و ساخت محصولات این شرکت تمام جوانب مدنظر قرار گرفته به طوری که با نمونه های مشابه خارجی برابری می کند.



آقایی درباره برنامه های آینده این شرکت توضیح داد: با برنامه ریزی های انجام شده و نیاز متقاضیان، تولید شمار دیگری از قطعات و تجهیزات راهبردی صنعت حفاری را در دستور کار داریم.



نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری از اول تا پنجم دی ماه جاری در اهواز برگزار است.



این نمایشگاه همزمان با سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گشایش یافت.