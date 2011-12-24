ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درباره تفاوت قیمت مسکن مهر خودمالک و 99 ساله، اظهار داشت: در مسکن مهر خودمالک زمین یعنی مالکیت عرصه هم به متقاضی واگذار می شود که اختلاف قیمتی 4تا 5 میلیون تومانی ساخت به نسبت مسکن مهر 99 ساله دارد.

وی افزود: در طرح خودمالک 6 دانگ اعیان و عرصه به متقاضی واگذار می شود و براین اساس قیمت ساخت آن متری 100 تا 110 هزار تومان بیشتر از مسکن مهر 99 ساله است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مسکن مهر 99 ساله زمین به عنوان اجاره به متقاضی داده می شود که اجاره سالیانه آن هم 20 هزار تومان است و در این نوع از مسکن فقط اعیان به متقاضی واگذار می شود؛ بنابراین قیمت ساخت کمتر از خودمالکین است.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت برای سال آینده استفاده از توانایی های خودمالکین و احیای بافتهای فرسوده است، بیان کرد: وزیر تلاش دارد تا قیمت ساخت مسکن را در سال آینده هم ثابت نگه دارد و مالیات و بیمه را هم نسبت به قبل کاهش دهد و یا حداقل در همین نرخ نگه دارد.

صومعلو درباره احتمال افزایش قیمت ساخت مسکن مهر در سال آینده، گفت: براساس تفاهم نامه 3 جانبه ساخت مسکن مهر اگر قیمت ها تا 20 درصد افزایش پیدا کند باید مابه التفاوت را دولت بپردازد اما باوجود اجرای قانون هدفمندی یارانه های قیمت ساخت مسکن افزایشی کمتر از 20 درصد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قیمتها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بصورت منطقه ای افزایش داشت و کمتر از 20 درصد بود؛ بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت ساخت و ساز نداشت.

وی درخصوص قیمت ساخت مسکن مهر در سال آینده، اظهار داشت: در تمامی تفاهم نامه ها و روش های ساخت مسکن مهر، قیمتها به نرخ امسال خواهد بود.