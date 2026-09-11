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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

در برابر عملیات روانی دشمن باید هوشیار و مقاوم بود

در برابر عملیات روانی دشمن باید هوشیار و مقاوم بود

مشگین‌شهر- امام جمعه مشگین‌شهر با هشدار نسبت به گسترش بی‌تفاوتی و عملیات روانی دشمن گفت: دشمن با ایجاد ترس و ناامیدی به دنبال تضعیف روحیه مقاومت مردم است در برابر توطئه‌ها باید ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه های نماز جمعه با اشاره به مسئله بی‌تفاوتی در جامعه اظهار کرد: حاکم شدن بی‌تفاوتی در جامعه، به‌ویژه در میان مؤمنان و مسلمانان، یک زنگ خطر جدی است و اگر احساس مسئولیت اجتماعی و دینی کاهش یابد، شاهد مرگ غیرت دینی خواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: همه افراد جامعه باید نسبت به مسائل اجتماعی و دینی احساس مسئولیت داشته باشند و در مسیر اصلاح جامعه و مقابله با آسیب‌ها نقش خود را ایفا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله مدنی گفت: این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، درس و فعالیت حوزوی خود را رها کرد و با اطاعت از ولایت و رهبری، در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب گام برداشت و عشق به شهادت و معنویت در وجود او به اوج رسیده بود.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمن بیان کرد: دشمن طی دهه‌های گذشته تلاش کرده با اعمال تحریم‌های اقتصادی، کشور را تحت فشار قرار دهد و امروز نیز با تهدید به تحریم شریان‌های اقتصادی، به دنبال ایجاد فشار و نگرانی در جامعه است.

حجت الاسلام باوقار بیان کرد: یکی از اهداف دشمن، ایجاد ترس و واهمه در جامعه و سوق دادن مردم به سمت ناامیدی و تسلیم است، در حالی که منطق مؤمنان و ملت ایران، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است.

وی عملیات روانی را یکی از محورهای مهم اقدامات دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی و القای احساس ضعف، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی هوشیاری و بصیرت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه دشمنان در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران نیز با ناکامی مواجه شده‌اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای کشور ایجاد کرده و مردم نیز با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان از کشور و انقلاب حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم و راهبردی منطقه است و در برابر فشارهای دشمن باید با اقتدار و مقاومت ایستادگی کرد.

حجت الاسلام باوقار در پایان تأکید کرد: خداوند با صابران است و ملت ایران باید در برابر استکبار و دشمنان با قدرت و روحیه مقاومت ایستادگی کند؛ کسانی که احساس ضعف و ذلت کرده و خواستار تسلیم در برابر دشمن هستند، جایگاهی در میان ملت مقاوم ایران ندارند.

کد مطلب 6943842

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