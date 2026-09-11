در برابر عملیات روانی دشمن باید هوشیار و مقاوم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه های نماز جمعه با اشاره به مسئله بی‌تفاوتی در جامعه اظهار کرد: حاکم شدن بی‌تفاوتی در جامعه، به‌ویژه در میان مؤمنان و مسلمانان، یک زنگ خطر جدی است و اگر احساس مسئولیت اجتماعی و دینی کاهش یابد، شاهد مرگ غیرت دینی خواهیم بود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: همه افراد جامعه باید نسبت به مسائل اجتماعی و دینی احساس مسئولیت داشته باشند و در مسیر اصلاح جامعه و مقابله با آسیب‌ها نقش خود را ایفا کنند.

امام جمعه مشگین‌شهر با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله مدنی گفت: این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، درس و فعالیت حوزوی خود را رها کرد و با اطاعت از ولایت و رهبری، در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب گام برداشت و عشق به شهادت و معنویت در وجود او به اوج رسیده بود.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمن بیان کرد: دشمن طی دهه‌های گذشته تلاش کرده با اعمال تحریم‌های اقتصادی، کشور را تحت فشار قرار دهد و امروز نیز با تهدید به تحریم شریان‌های اقتصادی، به دنبال ایجاد فشار و نگرانی در جامعه است.

حجت الاسلام باوقار بیان کرد: یکی از اهداف دشمن، ایجاد ترس و واهمه در جامعه و سوق دادن مردم به سمت ناامیدی و تسلیم است، در حالی که منطق مؤمنان و ملت ایران، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار است.

وی عملیات روانی را یکی از محورهای مهم اقدامات دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی و القای احساس ضعف، فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی هوشیاری و بصیرت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه مشگین‌شهر با بیان اینکه دشمنان در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران نیز با ناکامی مواجه شده‌اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای کشور ایجاد کرده و مردم نیز با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان از کشور و انقلاب حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم و راهبردی منطقه است و در برابر فشارهای دشمن باید با اقتدار و مقاومت ایستادگی کرد.

حجت الاسلام باوقار در پایان تأکید کرد: خداوند با صابران است و ملت ایران باید در برابر استکبار و دشمنان با قدرت و روحیه مقاومت ایستادگی کند؛ کسانی که احساس ضعف و ذلت کرده و خواستار تسلیم در برابر دشمن هستند، جایگاهی در میان ملت مقاوم ایران ندارند.