کاشت 24 هزار و 500 پیاز نرگس و لاله در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین سهرابی گفت: با توجه به اینکه فصل زمستان مناسب ترین زمان کاشت پیازهای نرگس و لاله است، کاشت این گلها در سطح میادین اصلی و مکانهای پرتردد این منطقه آغاز شد.

وی بهره گیری از گلهای فصلی را عنصر مهمی در زیبایی فضای سبز شهری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه پیازهای نرگس و لاله در اواخر زمستان و اوایل بهار گلدهی دارند، کاشت گلهای بنفشه با ریشه های سطحی بر روی مکانهای زیر کشت این پیازها در دستور کار این حوزه قرار دارد.

آموزش و مشاوره گل و گیاه به شهروندان

این مسئول با تأکید بر اهمیت حفظ و نگهداری فضای سبز شهری بیان کرد: مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه با هدف توسعه آموزشهای شهروندی در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز و ارتقای سطح آگاهی شهروندان در زمینه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره گیاه پزشکی به شهروندان در سطح منطقه فعال است.

وی ادامه داد: ثبت نام دوره آموزشی فصل زمستانه مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 20 آغاز شده و شهروندان می توانند برای شرکت در این دوره های آموزشی با شماره 33372733 تماس بگیرند.