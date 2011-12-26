شهرداری یاسوج از سد قعرنشین گروه "ب" گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بعدازظهر امروز دوشنبه با برگزاری یک بازی بین تیم‌های شهرداری یاسوج و کاوه تهران آغاز شد. این دیدار که به میزبانی تیم یاسوجی در ورزشگاه تختی برگزار شد به برتری سرخپوشان این شهر انجامید.

برای شهرداری یاسوج در این بازی خانگی میلاد جعفری در دقیقه 80 گلزنی کرد. تیم شهرداری با این پیروزی 16 امتیازی شد و به رده هشتم جدول گروه "ب" لیگ دسته اول صعود کرد.

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

سه شنبه - 6/10/90

گروه "الف":

* صنعت ساری - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه شهدای ساری

* سایپای شمال - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* شهرداری اراک - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* پیام مخابرات فارس - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - اتکای گلستان، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ابومسلم خراسان - داماش ایرانیان (پارسه تهران)، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* پیکان تهران - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه ایران خودرو تهران

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 26 امتیاز

2- فولاد یزد 22 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 20 امتیاز

4- شهرداری اراک 19 امتیاز

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13- گسترش فولاد تبریز 10 امتیاز

14- استیل آذین سمنان 9 امتیاز (با کسر 12 امتیاز از سوی فیفا)

گروه "ب":

* ماشین سازی تبریز - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت مسجد سلیمان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان

* گهر زاگرس دورود - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

* گل گهر سیرجان - برق شیراز، ساعت 14، اختصاصی گل گهر سیرجان

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* پاس همدان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

جدول رده بندی گروه ب:

1- ماشین سازی تبریز 24 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 23 امتیاز

3- گهر زاگرس 19 امتیاز

4- گل‌گهرسیرجان 18 امتیاز

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13- نفت مسجد سلیمان 10 امتیاز

14- کاوه تهران 8 امتیاز