شکست شهرداری بندرعباس مقابل نفت مسجد سلیمان خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های شهرداری بندرعباس و نفت مسجد سلیمان از هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، امروز سه‌شنبه ۲ دی ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.

این مسابقه در نهایت با برتری ۲ بر صفر تیم نفت مسجد سلیمان به پایان رسید.

علی آل‌کثیر در نیمه نخست موفق شد گل اول تیم مهمان را به ثمر برساند و در نیمه دوم نیز متین پارسا گل دوم نفت مسجدسلیمان را وارد دروازه شهرداری بندرعباس کرد.

با این شکست، شهرداری بندرعباس امتیازی از این دیدار به دست نیاورد و با همان ۱۰ امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماند. شاگردان نادر غله بانی تا پایان هفته دهم، دو برد، چهار تساوی و چهار شکست را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

شهرداری بندرعباس در هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، روز یکشنبه ۷ دی ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شباهنگ شهریار تهران، به مصاف تیم اسپاد تهران خواهد رفت.