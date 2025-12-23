شکست شهرداری بندرعباس مقابل نفت مسجد سلیمان خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای شهرداری بندرعباس و نفت مسجد سلیمان از هفته دهم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور، امروز سهشنبه ۲ دی ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد.
این مسابقه در نهایت با برتری ۲ بر صفر تیم نفت مسجد سلیمان به پایان رسید.
علی آلکثیر در نیمه نخست موفق شد گل اول تیم مهمان را به ثمر برساند و در نیمه دوم نیز متین پارسا گل دوم نفت مسجدسلیمان را وارد دروازه شهرداری بندرعباس کرد.
با این شکست، شهرداری بندرعباس امتیازی از این دیدار به دست نیاورد و با همان ۱۰ امتیاز در رتبه نهم جدول باقی ماند. شاگردان نادر غله بانی تا پایان هفته دهم، دو برد، چهار تساوی و چهار شکست را در کارنامه خود ثبت کردهاند.
شهرداری بندرعباس در هفته یازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور، روز یکشنبه ۷ دی ماه از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شباهنگ شهریار تهران، به مصاف تیم اسپاد تهران خواهد رفت.
