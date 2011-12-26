سه نامزد انتخاباتی در حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی سه داوطلب دیگر با حضور در ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مرکزی استان هرمزگان ثبت نام کردند.

مهران شاهی عضو سابق شورای شهر بندرعباس نخستین فردی بود که امروز با حضور در فرمانداری بندرعباس کار ثبت نام خود را انجام داد.

منصور آرامی شهردار سابق بندرعباس نیز امروز مراحل ثبت نام خود را با حضور در ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس انجام داد.

همچنین علی سلیمانی که در دو روز گذشته به علت ناقص بودن مدارک موفق به ثبت نام نشده بود امروز کار ثبت نام خود را به اتمام رساند.

تا کنون هشت نفر از حوزه انتخابیه مرکزی استان هرمزگان به مرکزیت شهرستان بندرعباس برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

اسامی افرادی که در ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس کار ثبت نام خود را انجام داده اند به این شرح است: حسین سالاری، منوچهر عسکری سیاهویی، حسین آقا صفا درگیری، مهران شاهی، منصور آرامی و علی سلیمانی .

همچنین علی دیرباز و محمدصادق افتتاحی مراحل ثبت نام خود را در ستاد انتخابات کشور انجام داده اند.