به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای برنامه چهارم توسعه با بهره برداری از طرح توسعه میادین متعدد مشترک و مستقل نفتی ظرفیت تولید نفت ایران برای نخستین بار پس از انقلاب از مرز چهار میلیون بشکه در روز عبور کرد.

با این وجود از ابتدای برنامه پنجم توسعه به دلیل کاهش اجرای برنامه‌های تولید ثانویه به ویژه در میادین قدیمی نفت، عدم اجرای کامل برنامه تزریق گاز، کمبود دکل‌های حفاری خشکی و دریایی و سرمایه گذاری ناکافی برای توسعه میادین نفت، ظرفیت تولید این کالای استراتژیک نفتی با کاهش قابل توجه ای همراه بوده است.

این در حالی است که با افزایش عمر مخازن هیدروکربوری در تمامی کشورهای نفت خیز یک افت طبیعی تولید نفت وجود دارد و در صنعت نفت ایران هم آمارهای رسمی از کاهش سالانه 300 هزار بشکه ای تولید نفت حکایت دارد.

بر این اساس در بودجه سالجاری شرکت ملی نفت ایران اعتباری معادل پنج میلیارد دلار برای طرحهای نگهداشت توان تولید نفت و گاز اختصاص یافته است تا سقوط 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت با حفر و تعمیر چاههای جدید، تزریق گاز و اجرای برنامههای تولید ثانویه به نوعی جبران شود.

از سوی دیگر، همزمان با اجرای طرحهای حفظ و نگهداشت تولید نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران برای سالجاری راه اندازی 10 طرح افزایش تولید نفت از میادین مشترک و مستقل نفتی را در دستور کار قرار داده است.

در مجموع پیش بینی می شود تا پایان سالجاری حدود 240 هزار بشکه نفت خام با تکمیل مراحل توسعه ای میادین نفتی یادآوران، خشت، سعادت آباد، سروستان، چشمه خوش، فاز دوم توسعه میدان منصوری، رشادت، فاز دوم توسعه میدان هنگام، سروش و سلمان به ظرفیت تولید نفت خام کشور افزوده شود.



افزایش 45 هزار بشکه ای تولید نفت در استان فارس

به گزارش مهر، با وجود آنکه توسعه میادین مستقل در اولویت دوم شرکت ملی نفت قرار دارد اما در حال حاضر مراحل پایانی توسعه 3 میدان مستقل خشت، سروستان، سعادت آباد در استان فارس در حال انجام است و پیش بینی می‌شود تا اسفند ماه امسال امکان آغاز تولید زودهنگام از این سه میدان مستقل نفت فراهم شود.

هدف نهایی از توسعه این سه میدان تولید روزانه 45 هزار بشکه نفت خام است و تاکنون حدود 10 حلقه چاه در قالب طرح توسعه میادین حفر شده است.

مهدی فکور مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی تا اسفند ماه سالجاری طرح تولید زودهنگام نفت از این سه میدان نفتی آغاز می شود، گفت: در شرایط فعلی ساخت تاسیسات سطح الارضی این پروژه ها به پایان رسیده است.



عملیات اجرایی طرح توسعه میدان نفتی خشت از سال 1385 آغاز شده بود و باید تولید زودهنگام از این میدان نفتی تا پایان سال 1388 آغاز می شد.



میدان نفتی خشت با دارا بودن یک میلیارد و ۵۳۰ هزار بشکه نفت درجا و با حفاری نخستین چاه اکتشافی عملا در فهرست میادین نفتی قرار گرفت ضمن آنکه از این میدان ۲۷۰ میلیون بشکه نفت قابل استحصال خواهد بود.



حفاری نخستین چاه این میدان در اواسط مرداد ۱۳۷۱ و با هدف آزمایش لایه نفتی شهلیان و اندازه گیری میزان نفت موجود در لایه های آسماری، جهرم، خامی و بنگستان انجام شد.



میدان نفتی سروستان در 110 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و میدان سعادت آباد در 20 کیلومتری شمال میدان سروستان قرار دارد. این دو میدان با دارا بودن یک میلیارد و 402 میلیون بشکه نفت درجا در فهرست میادین نفتی شرکت ملی نفت در برنامه توسعه قرار دارد.

افزایش 60 هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج فارس

از ابتدای برنامه پنجم توسعه تاکنون روند تولید نفت در میادین مشترک و مستقل نفتی دریایی ایران بیش از مناطق خشکی بوده است به طوری‌که آمارهای غیر رسمی از سقوط تولید طلای سیاه در خلیج فارس تا سقف 600 هزار بشکه در روز حکایت دارد.

با این وجود شرکت نفت فلات قاره در شرایط فعلی به طور همزمان در کنار اجرای حفظ و نگهداشت تولید، برنامه‌هایی هم برای توسعه میادین مشترک و مستقل نفتی را در خلیج فارس آغاز کرده است.



محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره پیشتر با اشاره به افزایش 60 هزار بشکه ای افزایش تولید نفت در خلیج فارس، گفته بود: امسال بخشی از مراحل توسعه میادین نفتی هنگام، رشادت، سلمان و سروش در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

طرح توسعه میدان هنگام به عنوان یکی از میادین مشترک نفتی ایران در خلیج فارس جز طرحهای اولویت دار شرکت ملی نفت بوده و تاکنون میزان برداشت ایران حدود 2.5 برابر شریک عمانی بوده است.

در شرایط فعلی حدود 22 هزار بشکه نفت از میدان هنگام استخراج می شود که پیش بینی می ود با نصب و راه اندازی سازه های فراسحلی و حفاری چاههای جدید ظرفیت تولید نفت از این میدان دریایی به 30 هزار بشکه در روز تا 80 روز آینده افزایش یابد.



میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



از سوی دیگر هم اکنون مراحل مختلف طراحی، نصب، راه اندازی بخشهای فراساحلی طرح توسعه میدان نفتی رشادت در خلیج فارس آغاز شده است که فاز نخست این پروژه نفتی با ظرفیت تولید روزانه 10 هزار بشکه نفت به زودی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

پیش بینی می شود با تکمیل مراحل مختلف توسعه ای فاز دوم توسعه میدان رشادت با ظرفیت تولید روزانه 40 هزار بشکه تا اسفند ماه و فاز نهایی توسعه این میدان دریایی با مجموع ظرفیت 76 هزار بشکه تا سال 1391 در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

تاکنون با بهره برداری از این طرح زودهنگام به طور متوسط روزانه حدود 13 هزار بشکه نفت خام از میدان رشادت برداشت می شود ضمن انکه مراحل مختلف توسعه این میدان در بخش فراساحلی ادامه دارد. میدان نفتی رشادت (رستم) در سـال 1345 شمسی (1965 میلادی) در فـاصـله 110 کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان در آبهای خلیج فارس کشف شد.



افزایش 50 هزار بشکه‌ای تولید نفت در میدان منصوری

راه اندازی واحد نمک زدایی میدان نفتی منصوری هم یکی از طرحهای افزایش تولید نفت شرکت ملی نفت در سالجاری است که با راه اندازی واحد نمکزدایی و ورود نفت نمکی به مدار تولید، روزانه حدود 38 هزار بشکه به تولید نفت کشور افزوده خواهد شد.



در حال حاضر تولید فعلی میدان منصوری بالغ بر 107 هزار بشکه نفت خام در روز است که علاوه بر پروژه نمکزدایی، پیشنهادی نیز برای افزایش 50 هزار بشکه ای تولید روزانه این میدان در فاز دوم دریافت شده است.



در حال حاضر طرح ساخت واحد بهره برداری جدید و واحد نمکزدایی میدان منصوری از پیشرفتی حدود 95 درصد برخوردار است که توسط پیمانکاران داخلی طراحی، نصب، ساخت و راه اندازی قرار گرفته است.

به گزارش مهر، هدف نهایی از طرح توسعه میدان نفتی منصوری افزایش سقف تولید نفت و ظرفیت فرآورش و انتقال از ۶۵ هزار بشکه نفت در روز به ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز و همچنین مطالعه به منظور افزایش تولید روزانه تا 150 هزار بشکه نفت است.

میدان نفتی منصوری در ۶۰ کیلومتری شمال خلیج فارس و ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز در ناحیه خشکی جنوب غربی ایران قرار گرفته است.

اجرای 2 طرح افزایش تولید نفت در غرب ایران

شمارش معکوس برای راه اندازی 2 طرح افزایش ظرفیت تولید نفت در غرب ایران آغاز شده است که پیش بینی می شود توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش تا پایان سالجاری به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

در واحد بهره برداری چشمه خوش علاوه بر ظرفیت فرآورشی موجود با ساخت مجموع تفکیکی به ظرفیت 35 هزار بشکه در روز و تکمیل سایر مجموعه‌های تفکیک ظرفیت فرآورشی برای دریافت نفت تولیدی تا سقف 180 هزار بشکه در روز ارتقا می‌یابد.



هم اکنون میزان پیشرفت اجرایی پروژه جمع آوری و تزریق گاز همراه نفت میدان چشمه خوش حدود 80 درصد است و این طرح تا پایان امسال در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



همچنین ساخت واحد بهره برداری و نمک زدائی دهلران با هدف فرآورش، شیرین سازی نفت تولیدی از میادین دهلران و دانان و نمک زدائی با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز در حال اجرا است.



با راه اندازی این طرح هم تا اواسط سال آینده امکان افزایش تولید نفت نمکی میدان دهلران تا سقف 20 هزار بشکه در روز محقق خواهد شد.

افزایش تولید نفت از یک میدان مشترک نفتی با عراق

عراق قصد دارد تولید نفت خود را به ۱۰ میلیون بشکه در روز تا ۱۰ سال آینده برساند و با پشت سرگذاشتن کشورهایی همچون ایران و ونزوئلا رقابت بزرگی را با عربستان آغاز کند که توسعه میادین مشترک نفتی با ایران یکی از اهداف این کشور همسایه است.

در این میان، میدان نفتی یادآوران با حجم نفت قابل برداشت افزون حدود 3.2 میلیارد بشکه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک نفتی بوده که باید تولید زودهنگام روزانه حدود 20 هزار نفت از این میدان مرزی تا دی ماه امسال آغاز ‌شود.

به گزارش مهر، مطابق برنامه ریزی انجام شده در شرکت ملی نفت برای توسعه میدان مشترک نفتی یادآوران سه فاز تعریف شده است که در نهایت سقف تولید به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید.



قرارداد فاز اول توسعه میدان یادآوران به ارزش تقریبی ‌2 میلیارد دلار 18 آذر ماه سال 1386 ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین امضا شده بود که بر اساس این قرارداد، توسعه‌ فاز اول این میدان برای تولید ‌85 هزار بشکه و فاز دوم برای تولید ‌100هزار بشکه (در مجموع ‌185هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چینی واگذار شده بود.



بر این اساس حفاری 52 حلقه چاه و تعمیر سه حلقه چاه در فاز اول، پیش بینی حفاری 100 حلقه در فاز دوم و 105 حلقه در فاز سوم، ساخت تسهیلات سطح الارضی، جمع آوری، فرآورش و انتقال نفت و گاز تولیدی از عمده فعالیتهای اجرایی این طرح نفتی است. میدان نفتی یادآوران در 70 کیلومتری جنوب غرب اهواز در مرز مشترک ایران و عراق قرار گرفته است.