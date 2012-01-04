واگذاری زمین در شهرک صنعتی زرین دشت تا پایان سال آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی زرین دشت که با هدف بررسی روند پیشرفت عملیات اجرایی و فعالیتهای عمرانی در این شهرک صنعتی انجام شد افزود: شهرک صنعتی زرین دشت در زمینی به مساحت 92 هکتار ایجاد می شود.

وی افزود: هم اکنون پروژه های عمرانی در بخش های زیرسازی، شبکه آب و شبکه برق انجام شده و عملیات اجرایی راه دسترس نیز به پیمانکار ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: امسال برای اجرای عملیات عمرانی درنظر گرفته شده بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

همت با اشاره به اینکه ایجاد این شهرک با هدف توسعه متوازن صنعتی در نقاط کم برخوردار استان در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرار گرفت، گفت: باتوجه به اینکه شهرک صنعتی زرین دشت در منطقه محروم وکم برخوردار قرار دارد واگذاری زمین در آن با تخفیف ویژه انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی زرین دشت ظرفیت استقرار 120واحد صنعتی و اشتغالزایی دو هزار نفر را خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: با آغاز واگذاری زمین در این شهرک صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی شاهد توسعه بخش صنعت و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه محروم خواهیم بود.

علی همت در بازدید از ناحیه صنعتی حاجی آباد زرین دشت نیزبر تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تاکید کرد.

وی افزود: تا پایان امسال بیش از چهار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در این ناحیه صنعتی هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: عملیات اجرایی شبکه مخابرات در این ناحیه صنعتی به پایان رسیده و تا هفته آینده به شبکه مخابرات متصل و ظرفیت 180 خط شماره تلفن فراهم می شود.

همت همچنین از حل مشکل استقرار ایستگاهTBS گاز خبرداد و گفت : گاز این شهرک نیز تا پایان امسال متصل می شود.

وی اضافه کرد: شبکه گازرسانی این ناحیه صنعتی نیز با اعتبار دو میلیارد ریالی اجرا شده است.

ناحیه صنعتی زرین دشت ظرفیت استقرار 62 واحد صنعتی با اشتغالزایی 450نفررا دارد که هم اکنون 19 واحد با اشتغالزایی 100 نفردرحال فعالیت و 11واحد در مرحله ساخت و ساز قرار دارد.