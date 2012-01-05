زینب پژوهان برتر اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که شامگاه چهارشنبه با هدف معرفی شخصیت حضرت زینب(س) و الگودهی به نسل جوان برگزار شد، بیش از 130 اثر در سطح ابتدایی، متوسطه و دانشگاه و بالاتر از دانشگاه در آن شرکت کرده بود.

به گفته مسئولان برگزاری این همایش از بین آثار ارسالی 25 اثر به عنوان آثار برتر برگزیده شدند.

در این همایش نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عباس(ع) استان رشادت- علم –ولایتمداری و عبادت را از ویژگی های بارز زینب(س) عنوان کرد و اظهار کرد: معرفی حضرت زینب(س) ، تبلیغ و ترویج فرهنگ اهل بیت و عاشورا مسئله اساسی است و در زمان فعلی جامعه به آن بیشتر نیاز دارد.

حجت الاسلام کاملی فرد در مورد شناخت و دفاع از امامت و ولایت حضرت زینب(س) را الگوی بزرگی برای جامعه اسلامی دانست و همه را به شناختن ابعاد زندگی افرادی چون او دعوت کرد.

در کنار مقاله خوانی اجرای نمایش بخشی از زندگی حضرت زینب (س)، نوحه خوانی ومدیحه سرایی از دیگر بخش های این همایش بود.

در پایان از منتخبان زینب پژوهی در سطح استان اردبیل با دادن لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.





