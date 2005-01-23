با تمام توان در مقابل توطئه كثيف فتنه انگيزان ايستادگي خواهيم كرد/ برادران اهل تسنن هم با قدرت در انتخابات شركت خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدعبدالعزيزحكيم مطرح ترين نامزد ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه پيش بيني مي شود درانتخابات سراسري 30 ژانويه اكثريت را بدست آورد، تصريح كرد: به رغم رشته حملات خونين كه اكثريت مردم عراق (شيعيان ) راهدف قرارداده، شيعيان هرگز به سمت جنگ داخلي كشانده نخواهند شد.



سيدعبدالعزيزحكيم درگفتگو با رويترز اعلام داشت : ابومصعب الزرقاوي هم پيمان القاعده حملات كينه توزانه براي ايجاداختلاف ودودستگي وتفرقه ميان شيعه و سني را هدايت مي كند اما هرگز موفق نخواهد شد.



حكيم گفت : ما همچنان با تمام قوا درمقابل اين توطئه كثيف ايستادگي خواهيم كرد و براي خنثي كردن اين فتنه تلاش مي كنيم .



وي ماه گذشته از سوء قصد به جان خود نجات يافت درحمله انتحاري كه گروه تروريستي الزرقاوي مسئوليت آن را به عهده گرفت ، وي پس از شهادت آيت الله محمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در يك حمله تروريستي انتحاري در خارج از مرقد امام علي عليه السلام در سال 2003 ميلادي جانشين وي شد.



در تازه ترين حملاتي كه شيعيان را هدف قرار داده است در حمله انتحاري يك تروريست درجنوب بغداد به يك مجلس عروسي دستكم 11 تن كشته و شمار زيادي زخمي شدند.



همچنين تروريست هاي جنايتكار در مقابل يك مسجد شيعي در بغداد هم دست به جنايت هولناك زدند و 14 تن را به خاك و خون كشيدند.



به گزارش مهر حكيم در اين باره گفت : تلاش هاي فراواني براي شعله ور كردن آتش جنگ داخلي صورت مي گيرد اين امور با ترور آقاي محمد باقر حكيم آغاز شد و با حمله به جمعي از نمازگزاران و يك مجلس عروسي عشائر اصيل شيعه ادامه يافت .

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد بسياري از اعراب سني مذهب كه در رژيم سابق عراق ستون طبقه حاكم را تشكيل مي دادند اولين انتخابات فراگير كه عراق پس از نيم قرن در 30 ژانويه شاهد آن خواهد بود را تحريم كرده اند ، مردان مسلح سني با حملات شديد خود مي خواهند برگزاري انتخابات سالم را به يك امر دشوار تبديل كنند.



اما حكيم گفت : اين درست نيست كه بگوييم اهل تسنن انتخابات را تحريم مي كنند زيرا 54 ليست سني از مجموع 111 ليست نامزدهاي انتخابات را آنها تشكيل مي دهند و در اكثر ليست ها هم شخصيت هاي سني مذهب حضور دارند.



به گزارش مهر، حكيم گفت : برادران اهل تسنن با قدرت در انتخابات شركت خواهند كرد.



وي پيش بيني كرد بيش از 50 درصد افراد واجد شرايط دادن راي در انتخابات 30 ژانويه شركت كنند.



حزب اسلامي عراق برجسته ترين احزاب سني مذهب عراق هر چند از شركت در انتخابات انصراف داده است و خواهان تعويق آن شد اما طرفداران خود را ميان شركت كردن در انتخابات يا عدم آن مختار گذاشته است .



به گزارش مهر، خبرگزاري فرانسه نوشت : اعراب سني كه تنها 20 درصد ساكنان عراق را تشكيل مي دهند مي ترسند كه انتخابات 30 ژانويه به روي كار آمدن حكومت شيعه مذهب كه روابط محكم ونزديكي با ايران داشته باشد ، منجر شود،عراق در زمان صدام هشت سال عليه ايران وارد جنگ شد.



اهل سنت عراق بهبود اوضاع امنيتي و ايجاد يك جدول زمان بندي شده براي خروج نظاميان بيگانه از عراق را به عنوان شرايط خود براي شركت در انتخابات اعلام كرده اند.



حكيم كه مخالفت قاطع خود را با تعويق انتخابات اعلام كرده است برگزاري انتخابات را بهترين راه براي تسريع در خروج نظاميان بيگانه دانسته است.



رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت : اعتقادي به اينكه به تعويق افتادن انتخابات وضعيت را تغيير دهد، نداريم ما ضمن احترام به ديدگاه تمام عراقي ها بهترين راه براي تسريع در خروج نيروهاي بيگانه را برگزاري به موقع انتخابات مي دانيم .



به گزارش مهر، وي افزود: با برگزاري انتخابات مي توان يك حكومت قدرتمند را تشكيل داد كه از قدرت تصميم گيري برخوردار خواهد شد اما تعويق انتخابات براي ايجادجدول زمان بندي شده منطقي نيست.



حكيم گفت : هيچ كس تمايلي به حضور نظاميان بيگانه در عراق ندارد ما يك حكومت قدرتمندي را انتخاب خواهيم كرد تا درباره اين مساله (خروج بيگانگان) تصميم گيري كند.