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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نخستین عمل جراحی مغز در میناب با موفقیت انجام شد

نخستین عمل جراحی مغز در میناب با موفقیت انجام شد

میناب - خبرگزاری مهر: سرپرست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب از موفقیت اولین عمل جراحی مغز در این بیمارستان خبر داد.

علیرضا آریاپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از حضور اولین جراح مغز و اعصاب در میناب، اولین عمل جراحی مغز در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) با موفقیت به انجام رسید.

وی عنوان کرد: با توجه به مسافت و خطرات جابجایی بیماران، خوشبختانه با حضور جراح مغز و اعصاب در میناب، اعزام بیماران بدحال ضربه مغزی به حداقل رسیده است.

سرپرست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب بیان کرد: جوانی که به دنبال تصادف، دچار خونریزی و تورم مغزی شده بود با انجام اعمال جراحی تخصصی، از مرگ حتمی نجات پیدا کرد و در حال حاضر حال عمومی بیمار رو به بهبود است.

کد مطلب 1511271

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