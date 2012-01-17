نخستین عمل جراحی مغز در میناب با موفقیت انجام شد

علیرضا آریاپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از حضور اولین جراح مغز و اعصاب در میناب، اولین عمل جراحی مغز در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) با موفقیت به انجام رسید.

وی عنوان کرد: با توجه به مسافت و خطرات جابجایی بیماران، خوشبختانه با حضور جراح مغز و اعصاب در میناب، اعزام بیماران بدحال ضربه مغزی به حداقل رسیده است.

سرپرست بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب بیان کرد: جوانی که به دنبال تصادف، دچار خونریزی و تورم مغزی شده بود با انجام اعمال جراحی تخصصی، از مرگ حتمی نجات پیدا کرد و در حال حاضر حال عمومی بیمار رو به بهبود است.