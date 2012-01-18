پارک ابن سینا در منطقه حیدرآباد کرج افتتاح می شود

صیفی مدیر منطقه شش شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح پارک "ابن سینا" با مشارکت سازمان پارک ها خبر داد و گفت: این پارک با کلیه تجهیزات در ششش هکتار و با بیش از دو میلیارد هزینه در منطقه حیدر آباد آماده افتتاح است.



صیفی در ادامه از آسفات معابر منتهی به دو مدرسه پروین اعتصامی و شهدای حیدر آباد اشاره کرد و افزود: به منظور تسهیل در رفت و آمد ها و اقدامات اساسی برای آسفالت این معابر در دست اقدام است و مدت زمان کوتاهی آماده سازی خواهد شد.



وی در بخش دیگری به بهسازی و رفوج بلوار امام و خیابان ماهان حد فاصل این بلوار تا پایان سال اشاره کرد و گفت: اقدامی برای تملک شمال منطقه حیدر آباد تا خیابان منتهی به 45 متری شهید شمس، از سوی شهرداری صورت گرفته است و در حال انتخاب پیمانکار برای احدث و بهسازی این محدوده شهری تا شب عید هستیم.



صیفی افزود: احداث پل عابر پیاده در این محدوده نیز با همکاری شهردار و اعضای شورای شهر در دستور کار قرار دارد و همسطح سازی پیاده روها از سمت جنوب میانجاده تا 45 متری نیز در این منطقه انجام شده است.

