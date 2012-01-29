مسابقات فوتبال جام جزایر خلیج فارس در جزیره هرمز برگزار می شود

حسن پویان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نخستین دوره جام جزایر خلیج فارس با شرکت تیمهایی از جزایر کیش، قشم، هرمز، ابوموسی، لاوان، لارک و هنگام در جزیره هرمز برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان هرمزاضافه کرد: امیدواریم در آینده این مسابقات را به صورت جام جزایر کشور و با حضور استانهای ساحلی برگزار کنیم.

پویان گفت: پس از چندین سال وقفه اولین دوره مسابقات به میزبانی جزیره هرمز برگزار خواهد شد، در این زمینه اداره کل ورزش و جوانان استان همکاری لازم در برگزاری این مسابقات خواهد داشت.

وی عنوان کرد: این جام موجب ایجاد انگیزه بین جوانان جزایر خواهد شد و در خصوص برگزاری مسابقات از اداره کل هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری و ادارات جزیره هرمز همکاری خواهیم گرفت.

پویان تصریح کرد: با توجه به اینکه برگزاری مسابقات جام جزایر جنبه ملی نیز دارد از رسانه های و خصوصا صداوسیما خواست تا در پوشش این مسابقات همکاری لازم داشته باشند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان هرمز نیز در ادامه عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده تاکنون جزایر هرمز، قشم، هنگام، لارک، ابوموسی و کیش آمادگی خود را برای حضور در مسابقات اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جزیره هرمز آمادگی کامل برای میزبانی مسابقات را دارد، افزود: این مسابقات از روز 11 بهمن ماه در زمین مصنوعی هرمز آغاز می شود و روز جمعه 14 بهمن ماه به پایان می رسد.

مسابقه های فوتبال جزایر خلیج فارس دهه 60 خورشیدی نیز دو دور برگزار و بعد از آن تاکنون برگزار نشده است.