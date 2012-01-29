قصه گویی ایرانی بر کلام و قصه گویی خارجی بر نمایش استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ‌قنواتی عصر یکشنبه در اولین نشست تخصصی قصه ‌گویی که با حضور کارشناسان در بخش جنبی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌ گویی ارومیه برگزار شد، توانایی جذب مخاطب برای گوش دادن قصه را از ویژگی‌های مهم یک قصه‌ گوی ایرانی نام برد .

وی قصه‌ گویی را در کشورهای غربی مبتنی بر حالت‌های نمایشی دانست و افزود: قصه‌ گویی در ایران بر مبنای جادوی کلام استوار است و به همین دلیل در کشور ما با روایت و در کشورهای غربی با نمایش به موضوع می‌پردازند .

جعفری‌ قنواتی به عنوان یکی از مروجان قصه‌گویی حاضر در جشنواره گفت: کشور ایران دارای فرهنگی غنی در عرصه‌ قصه‌گو یی است و با دارا بودن تئوری قصه‌ گویی دیگر نیازی به ارایه‌ سند در این زمینه نداریم .

وی به ارایه‌ گزارشی از پیشینه‌ قصه‌ گویی و قصه‌خوانی در ایران پرداخت و یادآورشد: بسیاری از قصه‌ ها در سراسر دنیا از طریق قصه‌ گویان ایرانی منتقل می‌شود .

قنواتی در ادامه مناسبت‌ خوانی توسط قصه‌ گو، دارا بودن دانش و بینش قصه‌ گویی، بازگویی پند و اندرز در قصه با استفاده از ادبیات رسمی را به کارشناسان توصیه کرد .

زهرا مهاجری، مدرس دانشگاه نیز در این نشست، قصه‌ گویی را به‌عنوان یک ابزار تربیتی مطرح کرد و گفت: کمک به رشد همه جانبه‌ کودک در ابعاد عاطفی، علمی و اجتماعی یکی از اهداف قصه‌گویی است.

وی یادآورشد: ایجاد رابطه صمیمی و دوستی متقابل میان مادران قصه‌ گو و فرزندان‌ شان تاثیر بسزایی در ایجاد اعتماد به نفس در مادران خواهد داشت .

مهاجری در این نشست پرورش رشد خلاقیت در کودکان را از دیگر فواید قصه‌گویی عنوان کرد و ادامه داد: قصه گویی راه‌‌هایی را برای استفاده از فرصت‌های کوتاه به بهترین شکل ایجاد می‌کند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه محیط امنی برای قصه‌گویی به وجود آورده است .

وی افزود: کودکان را به جای استفاده بی‌ رویه از رسانه‌ها و تلویزیون به گوش دادن قصه عادت بدهیم و قصه‌گویی موجودیت به مخاطب ارزش می‌دهد، استعدادها شکوفا و ارتباط را گسترده‌تر می‌سازد .

مهاجری تاکید کرد: از قصه‌گویی به‌عنوان یک فعالیت سازنده و رودررو و تاثیرگذار و ارزش‌دهنده به مخاطب می‌توان بهره گرفت ولی در برنامه‌های تلویزیونی چنین رودررویی وجود ندارد .

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی 6 تا 9 بهمن ماه در ارومیه برگزار شد.