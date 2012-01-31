به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی گفت: کتاب «سراسر پنجره» شامل 19 داستان منتخب از 15 نویسنده جوان است که در اولین دوره جایزه ادبی طهران از مهر 1387 تا اسفندماه همان سال شرکت کردند و در انتخاب این آثار سعی شده تا با نظر کارشناسان و اهل فن، آثاری متفاوت و همسطح، برای اولین مجموعه انتخاب شوند.

دبیر جایزه ادبی طهران افزود: یکی از معیارهای مهم انتخاب این آثار، چاپ نشدن در مجموعه یا جنگ‌های ادبی دیگر بود.

ما در دبیرخانه جایزه ادبی طهران سعی داریم با حمایت و فراهم کردن شرایط، به بارور شدن استعدادهای جدید و شگفت در عرصه نویسندگی کمک نماییم و امیدواریم بسیاری از نویسندگان جوانی که با جایزه ادبی طهران معروف می‌شوند در آینده نزدیک علم‌دار عرصه داستان نویسی ادبیات ایران زمین باشند.

محمدی در ادامه افزود: بهاره الله‌بخش، وحید ابراهیم‌زاده، سجاد بنکدار، علم‌ناز حسن‌زاده، داوود حسنوند، نظام حقی آبی، مژده سالارکیا، داوود ملکی، سیدعلی موسوی، فاطمه قدرتی، سروش رهگذر، محمدرضا زمانی، محمد گلی، زهره کهندل و آیت دولتشاه از جمله نویسندگانی هستند که آثارشان در مجموعه اول به چاپ رسیده است.

جایزه ادبی طهران در بخش داستان به صورت فصلی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای شرکت در نوبت فصل زمستان این جایزه، می‌توانند آثار خود را حداکثر تا 15 بهمن به دبیرخانه این جایزه به نشانی تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 و یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.ir ارسال کنند.