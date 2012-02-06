اولین مسابقه علمی عکسهای میکروسکوپی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، متالوگرافی مطالعه میکروسکوپی ویژگیهای ساختاری یک فلز یا آلیاژ است که به منظور مشاهده اندازه دانه، شکل و توزیع فازهای مختلف و بررسی تاثیرات ناخالصی ها بر روی خواص مکانیکی فلز انجام می شود.

در این راستا اولین مسابقه عکس متالوگرافی (تصاویر میکروسکوپی) از سوی دانشگاه امیرکبیر با هدف تحلیل ریز ساختارها، ایجاد فرصت برای ارائه آثار مربوط به علم و خواص مواد و تبادل اطلاعات در زمینه متالوگرافی برگزار می شود. در این مسابقه شرکت کنندگان تصاویری که با استفاده از میکروسکوپهای نوری و یا الکترونی از ساختارهای فلزات تهیه کرده اند را ارسال می کنند.



این مسابقه در 6 محور میکروسکوپ الکترونیکی، میکروسکوپ نوری، متالوگرافی رنگی، مینرالوگرافی (بافت کانی ها)، سراموگرافی (مطالعه میکروساختارهای دیرگدازها و مواد مورد استفاده در دماهای بالا) و عکاسی هنری -علمی برگزار خواهد شد.



عکسهای ارسالی در بخشهای آزاد، هنری، موضوعی و نرم افزار متالوگرافی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. ثبت نام متقاضیان برای ارسال آثار خود به دبیرخانه این مسابقه تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.



آثار برگزیده در روز 14 اردیبهشت ماه طی مراسمی معرفی می شوند. آثار برگزیده جوایز و تندیس مسابقه را دریافت خواهند کرد ضمن آنکه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد از 5 نفر برتر این مسابقه که آثار آنها در زمینه فناوری نانو باشد، تا سقف یک میلیون ریال به منظور استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی حمایت کند.