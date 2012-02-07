صادرات گاز آذربایجان به ترکیه متوقف شد/ درخواست از ایران برای افزایش صادرات گاز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سرمای شدید هوا در حوزه آسیای میانه و منطقه قفقاز، شرکت سوکار جمهوری آذربایجان تا اطلاع ثانوی صادرات گاز طبیعی به ترکیه را متوقف کرده است.

بر این اساس صادرات روزانه 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به ترکیه متوقف شده است ضمن آنکه روسیه هم صادرات گاز طبیعی به ترکیه را به میزان قابل توجه ای کاهش داده است.

همزمان با توقف صادرات گاز آذربایجان به ترکیه، شرکت بوتاش ترکیه خواستار افزایش واردات گاز طبیعی از ایران شده است.

در حال حاضر با وجود افزایش مصارف گاز طبیعی در بخشهای خانگیف تجاری، صنایع و نیروگاه های ایران به مرز 556 میلیون متر مکعب، ایران به تمامی تعهدات خود در قبال صادرات گاز طبیعی به ترکیه و ارمنستان پایبند بوده است.

یک مقام مسئول امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران روزانه 27 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می کند، اعلام کرد: در صورت درخواست بوتاش ترکیه امکان افزایش صادرات گاز تا مرز 30 میلیون متر مکعب در شرایط فعلی وجود دارد.

از سوی دیگر، در حالی ایران به تمامی تعهدات گازی خود در قبال ترکیه پایبند بوده است که اخیرا تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی، تهددید به شکایت از گاز ایران کرده است.

تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اخیرا با اشاره به ارسال درخواستی به تهران برای کاهش بهای گاز وارداتی، گفته است: " ما همکاری‌های نزدیکی با ایران در زمینه گاز طبیعی داریم و نارضایتی خود در مورد قیمت گاز ایران را با مقامات این کشور درمیان گذاشته ایم، ما گفتیم این قیمت بسیار بالاست اما آنها چنین نظری ندارند.



برخی رسانه‌های بین المللی از درخواست رسمی ترکیه برای داوری درباره قیمت گاز وارداتی از ایران خبر داده و اعلام کردند: ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه مخالفت کرده است.

رستم قاسمی وزیر نفت ایران هم اخیرا در گفتگو با مهر درباره درخواست اخیر وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه برای کاهش قیمت گاز وارداتی از ایران گفته است: به نظر می رسد ترکیه از قیمت فعلی گاز وارداتی از ایران راضی نبوده و این کشور به دنبال تخفیف در خرید گاز طبیعی از ایران است.

این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه ایران برای ارائه تخفیف گازی به ترکیه با یکسری محدودیت های قانونی روبرو است، تاکید کرد: باید در داوری بین المللی ایران مستندات خود را برای فروش گاز طبیعی ایران ترکیه اعلام کند و در این داوری بین المللی در خصوص فروش گاز به ترکیه بحث و تبادل نظر می شود.