اولین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک و نوجوان قبل از ظهر سه‌شنبه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و با حضور استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و جمعی از مدیران استانی در مجتمع امام خمینی(ره) قم افتتاح شد.



این نمایشگاه با حضور 120 ناشر حوزه کودک و نوجوان و در 48 غرفه و با همکاری اتحادیه ناشران استان قم و کانون تبلیغاتی ارغوان برگزار شده است.



مدیر اجرایی نمایشگاه ملی تخصصی کودک و نوجوان در حاشیه برگزاری نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این ظرفیت در ناشران حوزه کودک و نوجوان وجود داشت که نمایشگاهی تخصصی در این حوزه برگزار کنند و به این دلیل تصمیم گرفته شد.



نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان به صورت پایلوت کشوری برای اولین بار در استان قم برگزار شود.



محمد مهدی رضوانی افزود این نمایشگاه از بخش های مختلفی تشکیل شده است که علاوه بر عرضه کتاب های کودک و نوجوان بخش های جنبی از جمله نمایش کودک، برنامه قصه گویی، کارگاه نقش برجسته و باغ علم و دانش با دکوری متفاوت که مخصوص نقاشی و عکاسی کودکان است نیز در آن در نظر گرفته شده است..



این نمایشگاه از تاریخ 18 بهمن لغایت 24 بهمن ماه صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 21 در مجتمع امام خمینی (ره) واقع در جنب گلزار شهدای قم دایر است.

