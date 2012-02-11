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۲۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

آیت الله ملک حسینی:

مردم ایران تسلیم زیاده خواهی مستکبران نمی شوند

مردم ایران تسلیم زیاده خواهی مستکبران نمی شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، پیامی بود به جباران عالم که ایران اسلامی تسلیم زیاده خواهی های آنان نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی پیش از ظهر شنبه در مراسم ر اهپیمایی 22 بهمن یاسوج افزود: مردم این استان در همه ادوار، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن همواره حامی و پشتیبان انقلاب بوده اند.

آیت الله ملک حسینی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد درهمه عرصه ها هیچگاه انقلاب را تنها نگذاشتند و همیشه یاور و همراه انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب بودند.

وی با اشاره به راهپیمایی مردم یاسوج در 22 بهمن سال 57 اظهار داشت: آن زمان مردم این دیار با شور و شوق در راهپیمایی 22 بهمن شرکت و حتی تظاهراتی مسلحانه برپا کردند که در کشور بی نظیر بود.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری افزود: هرساله جمعیت حاضر در راهپیمایی های 22 بهمن بیشتر از گذشته است و این نشان دهنده عشق و علاقه مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: این استان در قبل از انقلاب از کمترین امکانات برخوردار نبود اما اینک به برکت انقلاب اسلامی شاهد عمران و آبادانی آن هستیم و هم اکنون کهگیلویه و بویراحمد با 33 سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

آیت الله ملک حسینی همچنین گفت: این انقلاب به رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم طی 33 سال گذشته در برابر زورگویان و ایادی استکبار ایستاد و هیچ گاه تن به ذلت نداد.

وی افزود: ملت ما با عنایات الهی و روحیه قوی و اخلاص در دفاع مقدس هم در مقابل 60 کشور جهان ایستادگی کردند و سختترین سنگرها را درهم شکستند و پرچم ظلم و کفر را واژگون کردند و شرف و عزت آفریدند.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: اکنون نیز مردم ما و رهبر و دولت ما در کمال عزت و کرامت در برابر آمریکا و مستکبران ایستاده اند و همه نقشه ها و امیال شیطانی آنها را نقش بر آب کرده اند.

وی اظهار داشت: دشمنان می دانند که جنگ و نبرد با ایران و با ملت نام آور ایران و بسیجیان و سربازان ایرانی محکوم به شکست است و آنها هیچگاه جرات تعدی به کشور ما را ندارند.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: امداد غیبی پروردگار همواره همراه این انقلاب است و هر اندازه ایمان ما قوی تر باشد، امدادهای خداوند نیز بیشتر یاریگر ما خواهند بود.

وی یاد آور شد: خداوند همواره یاریگر مظلومان و ذلت دهنده ظالمان است و همانطور که بساط ظلم شوروی سابق برچیده شد، به یاری خدا دیگر ظالمان نیز نابود خواهند شد.

آیت الله ملک حسینی گفت: ایران عزیز ما به یاری خداوند متعال همواره بزرگ، زنده و پاینده و مقتدر خواهد بود و هیچ گاه تسلیم قدرتهای جبار عالم نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود انتخابات را مظهر عزت و کرامت نظام دانست و خطاب به مسئولین تاکید کرد: در انتخابات آتی تمام تلاش خود را مبذول دارید که انتخاباتی در کمال سلامتی و با حضور حداکثری بدون هیچگونه دغدغه ای برگزار شود و مردم آزادانه آراء خود را در صندوق ها بریزند.

وی افزود: مردم هم همچون گذشته با علاقه و شور در انتخابات که مظهر اقتدار ملی است، شرکت کنند و هرچه سلامت این انتخابات بیشتر باشد، لطف پروردگار به این انقلاب بیشتر است.

وی همچنین از مسئولین خواست، به وضع معیشتی مردم هم توجه داشته باشند و گرانی که در بازار ایجاد شده است را سامان دهند تا اجناس ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

کد مطلب 1531256

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