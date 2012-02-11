مردم ایران تسلیم زیاده خواهی مستکبران نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی پیش از ظهر شنبه در مراسم ر اهپیمایی 22 بهمن یاسوج افزود: مردم این استان در همه ادوار، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن همواره حامی و پشتیبان انقلاب بوده اند.

آیت الله ملک حسینی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد درهمه عرصه ها هیچگاه انقلاب را تنها نگذاشتند و همیشه یاور و همراه انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب بودند.

وی با اشاره به راهپیمایی مردم یاسوج در 22 بهمن سال 57 اظهار داشت: آن زمان مردم این دیار با شور و شوق در راهپیمایی 22 بهمن شرکت و حتی تظاهراتی مسلحانه برپا کردند که در کشور بی نظیر بود.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری افزود: هرساله جمعیت حاضر در راهپیمایی های 22 بهمن بیشتر از گذشته است و این نشان دهنده عشق و علاقه مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: این استان در قبل از انقلاب از کمترین امکانات برخوردار نبود اما اینک به برکت انقلاب اسلامی شاهد عمران و آبادانی آن هستیم و هم اکنون کهگیلویه و بویراحمد با 33 سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

آیت الله ملک حسینی همچنین گفت: این انقلاب به رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری و ایستادگی مردم طی 33 سال گذشته در برابر زورگویان و ایادی استکبار ایستاد و هیچ گاه تن به ذلت نداد.

وی افزود: ملت ما با عنایات الهی و روحیه قوی و اخلاص در دفاع مقدس هم در مقابل 60 کشور جهان ایستادگی کردند و سختترین سنگرها را درهم شکستند و پرچم ظلم و کفر را واژگون کردند و شرف و عزت آفریدند.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: اکنون نیز مردم ما و رهبر و دولت ما در کمال عزت و کرامت در برابر آمریکا و مستکبران ایستاده اند و همه نقشه ها و امیال شیطانی آنها را نقش بر آب کرده اند.

وی اظهار داشت: دشمنان می دانند که جنگ و نبرد با ایران و با ملت نام آور ایران و بسیجیان و سربازان ایرانی محکوم به شکست است و آنها هیچگاه جرات تعدی به کشور ما را ندارند.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: امداد غیبی پروردگار همواره همراه این انقلاب است و هر اندازه ایمان ما قوی تر باشد، امدادهای خداوند نیز بیشتر یاریگر ما خواهند بود.

وی یاد آور شد: خداوند همواره یاریگر مظلومان و ذلت دهنده ظالمان است و همانطور که بساط ظلم شوروی سابق برچیده شد، به یاری خدا دیگر ظالمان نیز نابود خواهند شد.

آیت الله ملک حسینی گفت: ایران عزیز ما به یاری خداوند متعال همواره بزرگ، زنده و پاینده و مقتدر خواهد بود و هیچ گاه تسلیم قدرتهای جبار عالم نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود انتخابات را مظهر عزت و کرامت نظام دانست و خطاب به مسئولین تاکید کرد: در انتخابات آتی تمام تلاش خود را مبذول دارید که انتخاباتی در کمال سلامتی و با حضور حداکثری بدون هیچگونه دغدغه ای برگزار شود و مردم آزادانه آراء خود را در صندوق ها بریزند.

وی افزود: مردم هم همچون گذشته با علاقه و شور در انتخابات که مظهر اقتدار ملی است، شرکت کنند و هرچه سلامت این انتخابات بیشتر باشد، لطف پروردگار به این انقلاب بیشتر است.

وی همچنین از مسئولین خواست، به وضع معیشتی مردم هم توجه داشته باشند و گرانی که در بازار ایجاد شده است را سامان دهند تا اجناس ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد.