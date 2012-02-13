به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در گروه سینمایی عصرجدید و سالنهای آزادی، ایران، پردیس ملت، پردیس ملت، پردیس زندگی، جوان، موزه سینما، مرکزی، بهمن، پردیس تماشا، راگا، شاهد، کارون، پایتخت، ماندانا و پردیس شکوفه روی پرده میرود.
فیلم "شب" بعنوان نخستین قسمت از سه گانه "زائر" رسول صدرعاملی برای اولینبار در سال تولید در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و توجه منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرد. حضور درخشان سه بازیگر از سه نسل بازیگری در کنار هم از نقاط برجسته این فیلم بود که از آن میان امین حیایی توانست برای نخستین بار سیمرغ بهترین بازیگری جشنواره فیلم فجر را نصیب خود کند.
در خلاصه داستان "شب" که در آن عزتالله انتظامی، زندهیاد خسرو شکیبایی و امین حیائی بازی میکنند، آمده است: گروهبانی برای تحویل دادن مجرمی سابقهدار به زندان یکی از شهرستانها، مجبور میشود که به همراه مجرم و دستبند، شبی را در مشهد بگذراند. فیلمنامه این فیلم با طرحی از اصغر فرهادی توسط کامبوزیا پرتوی به نگارش درآمده است.
عوامل تولید فیلم "شب" عبارتند از: کارگردان: رسول صدرعاملی، نویسنده: کامبوزیا پرتوی، طرح اولیه داستان:اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم غفوری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: محمدرضا قومی و تهیهکننده: کمال طباطبایی.
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