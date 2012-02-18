مشکل آلودگی هوای اراک با همکاری صنایع حل شود

عباس رجایی درگفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است و با وجود اقدامات انجام شده همچنان دچار این مشکل است که باید با همکاری صنایعی چون نیروگاه شازند و آلومینیم سازی حل شود، گفت: مصرف گاز به جای مازوت در نیروگاه شازند نسبت به گذشته بیشتر شده است ولی هنوز آلودگی دارد.

وی گفت: از نظر من به عنوان رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس، محیط زیست استان باید به نیروگاه حرارتی اخطار دهد اگر راه به جایی نبرد مسئولان قضایی باید وارد کار شوند که در یک فرجه زمانی اگر آلودگی نیروگاه حرارتی شازند برطرف نشد باید نیروگاه را ببندند.

رجایی با بیان اینکه مسئولین در کمیسیون کشاورزی، ومحیط زیست مجلس در این باره تعهداتی دادند ولی هنوز عملیاتی نشده است، گفت: اگر مسئولان استانی به اندازه کافی تعهد داشته باشند مسئله آلودگی هوای اراک و بحث آلودگی آلومینیوم سازی و نیروگاه حرارتی شازند نیز مانند سایر پروژه های بزرگ که نهایی شد و به انجام رسیده و حل خواهد شد.

وی در خصوص آلودگی خطوط قدیم آلومینیوم سازی گفت: فاز قدیم آلومینیوم سازی به قطع یقین آلوده کننده است و طبق مصوبات باید خطوط قدیم از مدار خارج شود و البته خریداران آلومینیوم تا به امروز به قول های خودشان عمل نکرده اند که باید پیگیری های لازم صورت گیرد.