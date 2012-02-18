نمایشگاه دائمی محصولات صنایع دستی در بجنورد آماده شد

سید محمد پاکهردر گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این پروژه از سال گذشته در این بوستان اجرایی شده که برای اجرای آن 500 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

وی با اشاره به قرارگرفتن بجنورد در مسیر زائران و مسافران اظهار داشت: با وجود این ظرفیت تا کنون استفاده مناسبی از شناساندن قابلیت های صنایع دستی این شهرستان نشده است.

وی تنوع محصولات صنایع دستی در بجنورد را بر شمرد و گفت: در این راستا ، برپایی نمایشگاه های ثابت و همچنین مقطعی در این شهرستان برنامه ریزی شده است.

پاکمهر، از برپایی 2 نمایشگاه صنایع دستی در بوستان بش قارداش و همچنین حسینیه جاجرمی ها خبرداد و گفت: برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی شهرستان در بش قارداش 200 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته و غرفه های زیادی در این راستا پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه افزایش فروش محصولات صنایع دستی از برنامه های مدیریت شهرستان است یاد آور شد: با برنامه ریزی هایی که در نوروز سال گذشته برای برپایی نمایشگاه های صنایع دستی صورت گرفت، فروش محصولات به چند برابر سال قبل خود افزایش داشت.

فرماندار بجنورد همچنین ترغیب استفاده دستگاه ها اجرایی شهرستان از صنایع دستی به عنوان هدیه از اقدامات انجام شده برای حمایت و تقویت صنایع دستی عنوان کرد.