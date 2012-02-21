آخرین آمار نرخ رشد اقتصادی 3.2 است، نه 7.3

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درپی آخرین آمار ارائه شده از سوی سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی درصدی کشور مبنی بر 6.1 درصد در سال 89 و آمار 7.3 ارائه شده از سوی رئیس جمهور در همین دوره گفت: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 3.2 درصد بوده است، این آماری است که از سوی نهاد های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نیز اعلام شده است.

به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته -دوشنبه- درهمایش گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت گفت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 بدون احتساب نفت 6.1 درصد و این رقم با احتساب نفت 5.8 درصد بوده است. وی همچنین تاکید کرد که طبق بررسی بانک مرکزی نرخ رشد بخش کشاورزی 8.8 درصد، صنعت و معدن 9.3 درصد، نفت 1.9 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.



این اظهارات در حالی بیان شد که رئیس جمهور 20 روز پیش هنگام تحویل لایحه بودجه سال 91 در صحن علنی مجلس اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 7.3 درصد بوده است. همچنین وی پیش از این در تیرماه جاری در برنامه ای تلویزیونی نرخ رشد اقتصادی سال 89 را بیش از 10 درصد اعلام کرده و برای تاکید بر صحت این آمار گفته بود "با افزایش 13 درصدی تولید فولاد، لوازم خانگی، سیمان و نیز افزایش قابل توجه بودجه‌های عمرانی و بخش مسکن، افزایش 27 درصدی صادرات غیرنفتی و‌ نیز افزایش 14 درصدی تولیدات بخش کشاورزی وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را 4 درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده، در‌حالی‌که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد. "



رئیس جمهور با این حال در هنگام تحویل لایحه بودجه در 12بهمن ماه امسال ، محور اصلی لایحه بودجه 91 را رسیدن به رشد 8 درصد اعلام کرد.



به گزارش مهر، مسئولان اقتصادی کشور آمار رشد اقتصادی سال 88 را 4.3 درصد ، و نرخ رشد در سال 87 را اندک اعلام و از اعلام آمار در این خصوص خودداری کردند. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 2008 میلادی - سال 87 -را 2.3 ، برای سال 2009 میلادی - سال 88 - حدود 0.1 درصد اعلام کرده بود.



