15 رأس گوسفند تلف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اثر این آتش سوزی که بیش از یک ساعت طول کشید از 30 رأس گوسفند محاصره شده در حریق، 15 رأس تلف شد.

به گفته رئیس شورای اسلامی روستای چپقلو این حادثه در اثر وقوع اتصال در سیم کشی برق آغل نگهداری احشام در منزل عزیزپور از اهالی روستای چپقلو روی داده و بعلت چوبی بودن سقف و غیراستاندارد بودن این محل ، تمامی آغل به خاکستر تبدیل شد.

فریدون حسینیان به خبرنگار ما گفت: این حادثه بیش از 120 میلیون ریال خسارت به همراه داشت و علاوه بر 15 راس گوسفندی که در آتش سوختند ، 2راس گوسفند دیگر نیز قبل از تلف شدن توسط اهالی ذبح شدند و تل علوفه کنار آغل نیز طعمه حریق شد.

به گفته وی اهالی روستا قبل از رسیدن اکیپ آتش نشانی ، در مدت یک ساعت موفق به خاموش کردن آتش شدند.

گفتنی است روستای چپقلو در فاصله 8 کیلومتری شهرستان بناب قرار دارد.