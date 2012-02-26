افتتاح پیست اختصاصی موتورسواری و اتومبیل رانی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از افتتاح و راه اندازی پیست اختصاصی برای موتورسواری و اتومبیل رانی کرمانشاه در سال آینده خبرداد وگفت: زمینی در محدوده سراب قنبر برای اتومبیل رانان و موتورسواران در نظر گرفته شده که عملیات اجرایی آن هم اکنون با سرعت خوبی درحال اجراست.

مهدی گردانی در اولین نشست هم اندیشی مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با سازمان های مردم نهاد فعال استان، که در سرسرای شهید هادیان مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد، وجود این سازمان ها را در حل مشکلات جامعه و پیشرفت استان موثر ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشور توجه خاصی به قشر جوان دارند و همواره نیز برای موفقیت این قشر عظیم تاکید و تلاش داشته اند.

گردانی افزود: در این میان جوانان کرمانشاهی را باید در کشور نمونه دانست و در اکثر زمینه ها و به ویژه ورزش شاهد موفقیتها و پیروزیهای خیره کننده آن ها بوده ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه یادآور شد: امروز ورزشکاران کرمانشاهی در اکثر تیم های مختلف ملی کشورمان حضور پررنگی دارند و کسب دو سهمیه المپیک که یکی از آنها در بانوان وبرای اولین بار در تاریخ رشته پینگ پنگ بانوان بوده گواه همین مطلب است.

گردانی افزود: خوشبختانه در چند ساله اخیر ورزش کرمانشاه متحول شده و چهار سال پیاپی است که در ارزیابی های صورت گرفته در تمامی بخش ها و زمینه ها رتبه اول کشور را کسب کرده است.

برگزاری کارگاه آموزشی "قابلیت تجاری سازی فناوری" در پارک علم و فناوری کرمانشاه

از سوی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه کارگاه آموزشی "ارزش گذاری و قابلیت تجاری سازی فناوری" و "روش های فروش و انتقال دانش فنی" برگزارشد.

این کارگاه با حضور مهندس فرهاد عباسی و مهندس سید سعید اشراقی از کارشناسان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و در ادامه سلسله کارگاه های پیشین ویژه شرکت های دانش بنیان عضو پارک علم و فناوری برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه، فرهاد عباسی با بیان اینکه در ایران تقریبا" 10 هزار مقاله در سال منتشر می شود، گفت: با این وجود این سوال مطرح می گردد که چرا این تعداد مقاله تجاری نمی شود.

وی ادامه داد: از جمله مشکلات تحقیقاتی دانشگاهی این است که نیازهای صنعتی به دانشگاه ها منتقل نمی شوند.

1500شعبه در کرمانشاه کار اخذ رای مجلس نهم را انجام می دهند

جلال منکرسی رئیس ستاد انتخابات استان به تشریح وضعیت شعب اختصاص یافته به حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه و شهرستانهای مختلف استان پرداخت و اظهار داشت: از مجموع شعبه های اخذ رای که برای کرمانشاه در نظر گرفته شده، 884 شعبه از این تعداد ثابت و 616 شعبه نیز سیار هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه گفت: برای حوزه انتخابیه کرمانشاه 568 شعبه درنظر گرفته شده است که 431 شعبه از این تعداد را شعبات ثابت و 137 شعبه را نیز شعبات سیار تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه برای حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو نیز 163 شعبه (81 ثابت و 82 سیار) در نظرگرفته شده است، به سایرحوزه های انتخابیه نیز اشاره کرد و گفت: درحوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین 248 شعبه ( 135 ثابت، 113 سیار)، در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات 238 شعبه ( 125 شعبه ثابت ، 113 شعبه سیار)، درحوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین 248 شعبه (135 شعبه ثابت و 113 شعبه سیار)، در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب 189 شعبه و درحوزه انتخابیه سنقروکلیایی 94 شعبه ( 39 ثابت، 55 سیار) در نظرگرفته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همچنین به تشریح شعب اختصاص یافته در شهرستانهای مختلف استان نیز پرداخت و تاکید کرد:برای انتخابات مجلس نهم، کرمانشاه 568 شعبه اخذ رای، اسلام آبادغرب 104 شعبه، سنقروکلیایی 94 شعبه، هرسین 89 شعبه، صحنه 84 شعبه، گیلانغرب 80 شعبه و کنگاور 75شعبه اخذ رای خواهند داشت.

وی افزود: همچنین برای این انتخابات، 73شعبه اخذ رای برای سرپل ذهاب، 69 شعبه برای جوانرود، 68 شعبه برای پاوه، 53 شعبه برای روانسر، 49 شعبه برای دالاهو، 48شعبه برای ثلاث باباجانی و 36 شعبه نیز برای قصرشیرین درنظر گرفته شده است.

1.3 میلیون کرمانشاهی واجد رای دادن هستند

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: از جمعیت حدود دو میلیون نفری استان، یک میلیون و 301 هزار و 463 نفر واجد شرایط رای دهی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند.

هومان بهرامی جانشین ستاد انتخابات استان با اشاره به رقابت 68 کاندیدای نمایندگی مجلس نهم برای کسب هشت کرسی مجلس در استان کرمانشاه، افزود: برای این دوره از انتخابات یک هزار و 500 شعبه اخذ رای برای شش حوزه انتخابیه استان درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 884 شعبه ثابت و 616 شعبه سیار هستند، گفت: برای حوزه انتخابیه کرمانشاه 568 شعبه درنظر گرفته شده است که 431 شعبه از این تعداد را شعبات ثابت و 137 شعبه را نیز شعبات سیار تشکیل می دهند.

بهرامی ابراز داشت: همچنین برای این انتخابات 73 شعبه اخذ رای برای سرپل ذهاب، 69 شعبه برای جوانرود، 68 شعبه برای پاوه، 53 شعبه برای روانسر، 49 شعبه برای دالاهو، 48 شعبه برای ثلاث باباجانی و 36 شعبه نیز برای قصرشیرین درنظر گرفته شده است.

پلیس کرمانشاه سارق زورگیر را روانه زندان کرد

با همکاری ماموران کلانتری 17 کرمانشاه و پلیس آگاهی استان، یک متهم به سرقت و زورگیری دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی روانه زندان شد.

با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه یک نفر متهم به زورگیری و سرقت از کلانتری 17 کرمانشاه به آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع به ماموران شعبه 5 اداره مبارزه با سرقت آن پلیس محول شد.

تحقیقات به عمل آمده از شاکی پرونده حاکی از آن بود، اواخر بهمن ماه سال جاری متهم پرونده به همراه چند نفر از دوستانش با توسل به زور و تهدید گوشی تلفن همراه، 300 هزار ریال وجه نقد را بسرقت برده و متواری شده اند.

متهم که در تحقیقات انجام شده در کلانتری منکر هرگونه سرقت و زورگیری بود، در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده در آگاهی لب به اعتراف گشود و از بزه انتسابی مبنی بر زورگیری و سرقت اموال شاکی پرونده پرده برداشت.