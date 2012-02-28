به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: در ایام نوروز 42 پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری به هم‌وطنان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت چهار ایستگاه سلامت در بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم ادامه داد: همه مراکز بهداشتی و درمانی استان بوشهر در ایام نوروز به صورت شبانه‌روزی به مردم و مسافران نوروزی خدمات‌دهی خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی در ایام نوروز خبر داد و گفت: در زمان تعطیلات نوروز خدمات بیشتری به مردم و مسافران نوروزی ارائه خواهد شد.

وی افزود: با همکاری سازمان نظام پزشکی 25 درصد از پزشکان عمومی بخش خصوصی نیز با در ایام نوروز برای خدمات بیشتر به مردم فعال می‌شوند.

حیدری اضافه کرد: در برنامه‌های بهداشت محیطی نظارت عالیه در دستور کار است. 163 نفر از همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 12 هزار و 650 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی را نظارت می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر نیز گفت: در نشست‌های مختلفی که با مدیران استانی برگزار کرده ایم، موضوعات مختلف در ارتباط با میزبانی از مسافران نوروزی مورد بررسی قرار گرفته است.

رسول زارعی افزود: برخورد قاطعانه با متخلفان در بازار، نظارت بر وضعیت اماکن عمومی، استفاده از توان بسیج و ... از عمده محورهای بحث شده برای استقبال ا مسافران نوروزی بوده است.