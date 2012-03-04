تأخیر در اجرای طرح ساماندهی SMSهای تبلیغاتی/ جریمه اپراتورها

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه به تلفن‌های همراه نزدیک به 60 میلیون ایرانی و افزایش روزافزون تعداد این پیامک‌ها بدون اجازه مشترکان در تمامی ساعات شبانه ‌روز و حتی نیمه‌های شب، مورد انتقاد بسیاری از مشترکان بوده و هست و همیشه این سوال مطرح می شود که چه سازمانی مسئول ارسال پیامکهای تبلیغاتی و محتوای این پیامکهای است و آیا نظارتی بر ارسال این پیامکها وجود دارد و یا خیر.

پیامکهای تبلیغاتی مزاحمت تلقی می شوند

کارشناسان معتقدند که ارسال پیامک بدون رضایت مشترک نوعی مزاحمت تلقی شده و با توجه به اینکه این مزاحمت توسط دستگاه‌های مخابراتی صورت می‌پذیرد وفق ماده 641 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهد بود؛ این درحالی است که مسئولان معتقدند تعداد پیامکهای تبلیغاتی که برای کاربران موبایل ارسال می شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود و میانگین ارسال پیامک انبوه و تبلیغاتی برای هر مشترک کمتر از 2 پیامک در هفته اعلام شده است .



اما با این وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب طرحی اپراتورهای تلفن همراه را به کسب اجازه قبلی از مشترکان برای ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی مکلف و اعلام کرده که این مصوبه را در تاریخ 19 بهمن ماه به اپراتورهای اول ، دوم و سوم تلفن همراه ابلاغ کرده است؛ این درحالی است که مشترکان موبایل با گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ این مصوبه همچنان با انبوهی از پیامکهای تبلیغاتی ، اطلاع رسانی و خبری از سوی اپراتورهای موبایل و شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه مواجه هستند که ساماندهی این موضوع را با ابهام مواجه کرده است.

دریافت رضایت از مشترکان موبایل با یک SMS

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای انبوه از سوی اپراتورهای موبایل به اجرا درنیامده است، اظهار داشت: هم اکنون اپراتورهای موبایل درحال ارسال پیامک موافقت به مشترکانشان هستند تا در صورت عدم رضایت این پیامکها به مشترکان ارسال نشود.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی بحث پیامک انبوه اپراتورها را موظف کرده است که قبل از ارسال پیامک از مشترک اجازه بگیرند، تاکید کرد که هم اکنون اپراتور همراه اول نسبت به اخذ موافقت از سوی مشترکان خود با ارسال SMS اقدام کرده است و چنانچه مشترکی رضایت خود را برای دریافت این پیامکها اعلام نکند ظرف 24 ساعت ارسال پیامک تبلیغاتی به مشترک قطع خواهد شد.

نظرخواهی روزانه از 3 میلیون مشترک برای ارسال SMS تبلیغاتی

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که مشترکان همچنان این پیامکها را دریافت می کنند و هنوز این پیامک اخذ موافقت برای آنها ارسال نشده است به مهر گفت: من خودم این پیامک را از همراه اول دریافت کرده ام و این اپراتور روزانه به 3 میلیون مشترک خود پیامک می فرستد که اگر برای دریافت پیامک تبلیغاتی رضایت ندارند موضوع را از طریق پیامک پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه در این مرحله اپراتور باید سازو کاری فراهم کند که مشترکانی که نیاز به پیامکهای اطلاع رسانی دارند اما دریافت پیامکهای تبلیغاتی مورد رضایتشان نیست بتوانند با گزینه های پیامکی این موارد را اعلام کنند ، خاطرنشان کرد: در این ساز و کار SMS های اختصاصی مانند SMS های بیمه ، راهنمایی و رانندگی و حتی SMS های بانک که دریافت آن برای مشترکان ضروری است حذف نخواهد شد.

ایرانسل موظف به ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی مشترکانش است

رضوانی با تاکید براینکه شرکتهای طرف قرارداد شرکت ارتباطات سیار و ایرانسل ملزم به اجرای این مصوبه هستند درپاسخ به این سوال که ساز و کار اخذ موافقت از مشترکان ایرانسل با توجه به اینکه این اپراتور با هیچ از یک اپراتورهای ارسال SMS قرارداد ندارد چیست، به مهر گفت: حتی اگر این پیامکها از بستر شبکه ایرانسل ارسال نشود و این اپراتور با شرکتهای ارسال پیامک طرف قرارداد نباشند بازهم ایرانسل موظف است نسبت به ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی مشترکانش اقدام کند و در این زمینه ما در حال مذاکره با ایرانسل هستیم.

وی بار دیگر تاکید کرد که اطلاعات مشترکان موبایل در اختیار شرکتهای تبلیغاتی و شرکتهای ارائه دهنده پیامکهای انبوه قرار ندارد و براین اساس اخذ موافقت از مشترکان برای ارسال پیامک باید از سوی اپراتورها صورت گیرد.

رفع ابهامات موجود در مصوبه ممنوعیت پیامکهای تبلیغاتی

معاون رگولاتوری تصریح کرد: برخی موارد دارای ابهام در مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی در حال رفع شدن است و ما آن را پیگیری می کنیم و در صورتی که اپراتور این مصوبه را اجرا نکرد مطابق پروانه فعالیت با آن برخورد می شود.

وی در مورد ارسال پیامکهای سرویس های ارزش افزوده اپراتورهای اول و دوم گفت: این سرویس ها تبلیغاتی محسوب نمی شود و اپراتور می تواند برای ارسال خدمات ارزش افزوده خود اطلاع رسانی کند .

اپراتورها موظفند بلافاصله این مصوبه را اجرا کنند

رضوانی با تاکید براینکه اجرای این مصوبه نیازمند یک سری راهکارهای فنی است به مهر گفت: اما با این حال رگولاتوری می تواند اجرای این مصوبه را از زمان ابلاغ آن یعنی از 19 بهمن ماه درنظر بگیرد و برای اپراتورها جریمه مدنظر قرار دهد اما باید توجه داشت که در عرض یک روز نمی توان به این تعداد مشترک پیامک دریافت موافقت ارسال کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای اپراتورها مهلتی برای اجرای این مصوبه درنظر گرفته شده است گفت: زمانی به اپراتورها داده نشده و این اپراتورها موظف شده اند که بلافاصله مصوبه را اجرا کنند اما باید مقدماتی برای اجرای این مصوبه در شبکه اپراتورها تعریف شود که مقداری زمان بر خواهد بود.