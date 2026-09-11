تخریب شاهوار کافی است؛ مسئولان به مطالبه مردم توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص) بار دیگر خواستار تعطیلی کامل معدن مخرب بوکسیت تاش در کوهستان شاهوار به واسطه ایجاد مخاطرات جدی برای آب شهرستان شاهرود شد.

وی با بیان اینکه موضع مردم ما سال ها مشخص است، افزود: رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد که هر توسعه و برنامه ای در کشورمان باید بر اساس منافع مردم و محیط زیست باشد و موضع ما هم همین است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اگر بنا باشد زیست امروز و فردای مردم لطمه ببند، نباید اصرار به معدنی باشد که مخرب است، یادآور شد: ما موضع مان را صراحتا بیان کردیم و موضع ما هم موضع مردم است.

امینی با بیان اینکه استاندار سمنان در شاهرود حضور داشته و با مردم صحبت کرده است، تاکید کرد: حالا که استاندار سمنان به خوبی مطالبه مردم را می داند تقاضای ما این است که این مطالبه جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه منافع زودگذر بر منافع پایدار آینده مردم ترجیح داده نشود و این خواسته ما و مردم است، افزود: مردم شاهرود از اقشار مختلف مطالبه خود را درست و به جا مطرح کرده اند و خواستار ورود جدی مسئولان به این امر هستند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه مردم ما زیاده طلب و زیاده خواه نیستند و فقط دنبال مطالبه شان هستند، بیان داشت: معدن در جای دیگر که آب و زیست مردم لطمه نخورد، فراوان است اصرار بر یک جایی که حداقل حتی احتمال ضعیف آسیب هم وجود دارد با توجه به شرایط کم آبی امروز، موضوعی قابل توجه است و امیدواریم به این خواسته مردم تن داده شود.

امینی در ادامه به شرایط کشور هم اشاره کرد و با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام رمز پیروزی است، تاکید داشت: حضور 190 شبی مردم در میدان مقاومت و اقتدار و صلابت قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن ناامید از عرصه نظامی به جنگ اقتصادی روی آورده است، افزود: راه‌های متعددی برای مقابله با فشار اقتصادی دشمن وجود دارد که یکی از آنها دلار زدایی از اقتصاد است.

امام جمعه شاهرود همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره داشت و گفت: باید نقاط قوت ملت ایران و ضعف دشمن روایت شود، نه اینکه با بزرگ‌نمایی ضعف‌های داخلی، به عملیات روانی دشمن کمک کنیم.