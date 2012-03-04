به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق عطایی ظهر یکشنبه در گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور گفت: سالانه 500 هزار اصله نهال توسط منابع طبیعی غرب استان تولید می‌شود.

وی افزود: برای جنگل کاری و احیای جنگل در منطقه، سالانه 500 هزار اصله نهال توسط اداره کل تولید می‌شود، علاوه بر آن 160 هزار اصله نهال از طریق بخش خصوصی برای این منظور خریداری می‌شود.

وی اضافه کرد: 313 هزار هکتار جنگل در 20 حوزه آبخیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر وجود دارد که از این میزان 215 هزار هکتار جنگل تولیدی، 43 هزار هکتار جنگل حفاظتی و 55 هزار هکتار جنگل تقریباً مخروبه است.

عطایی افزود: حوزه غرب مازندران شامل 84 طرح جنگل ‌داری با امکان برداشت 244 هزار متر مکعب چوب است که سالانه 61 درصد از این مقدار نشانه گذاری شده و به بهره ‌برداری می رسد.

گردهمایی دو روزه مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور، به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر در رامسر و با هدف افزایش مشارکت های مردمی در امور منابع طبیعی و آبخیزداری و بررسی ساختار تشکیلاتی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار شد.

منابع طبیعی غرب مازندران، از رویان تا رامسر را در بردارد و شامل 313 هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع است.