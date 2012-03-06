یک نقطه تاریک در کارنامه سال 90 تنیس/ ورود مینی تنیس به 1000 مدرسه

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ارزیابی شخصی‌اش از عمکرد فدراسیون تنیس در طول سال جاری بر اساس برنامه ریزی‎های صورت گرفته و میزان اجرای آنها انجام می‎شود، از مجموع برنامه‎های اجرا شده در قالب تقویم ورزشی 90 ابراز رضایت کرد و در عین حال بر اهداف این فدراسیون برای سال 90 تاکید کرد.

هیچ تاخیر و لغوی نداشتیم

وی با تاکید بر اینکه تمام برنامه‎های مصوب شده برای سال جاری در موعد مقرر انجام شد، اظهارداشت: هیچ یک از برنامه‎های فدراسیون به خصوص در زمینه برگزاری مسابقات با تاخیر یا لغو شدن روبرو نشد. همه برنامه‎ها سروقت انجام شد و اتفاقا از برگزاری آنها به اهداف‎مان هم رسیدیم.

راه‎مان را درست انتخاب کردیم

رئیس فدراسیون تنیس توجه به تیم‎های پایه و سرمایه گذاری روی این رده سنی را ازاولویت‎های کاری فدراسیون در سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: در همین راستا بیشتر اعزام‏های برون مرزی خود را به تیم‏های پایه اختصاص دادیم که در راستای آن با اتفاقات خوبی هم مواجه شدیم مانند عنوان چهارمی تیم دختران زیر 14 سال و تیم پسران زیر 16 سال در رقابت‎های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه.

وی افزود: با دستیابی به این نتایج اطمینان پیدا کردیم که در انتخاب راه اشتباه نکرده‎ایم و برای سرمایه گذاری تصمیم درستی گرفته‎ایم و باید آنها را ادامه دهیم.

یک تفاهم نامه و تاسیس آینده دار

شایسته به برنامه فدراسیون تنیس برای توسعه تنیس در سطح مدارس اشاره کرد و اظهارداشت: 100 پسر و 40 دختر مستعد در ورزش تنیس را شناسایی کردیم. از سال آینده روی این مجموعه کار خواهیم کرد تا بتوانیم از آنها در تیم‌های پایه استفاه کنیم. ضمن اینکه به منظور راه اندازی تنیس در مداس هم با کمک تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پروش امضا شد و به واسطه آن انجمن تنیس مدارس با کمک کمیته تنیس همگانی فدراسیون تاسیس شد.

وی تاکید کرد: تفاهم نامه امضا شده و انجمن تنیس مدارس که تاسیس شد تاثیر زیادی در پیشبرد اهداف ما برای توسعه این رشته و ارتقا آن در آینده خواهد داشت. نتیجه اجرایی شدن این برنامه‌ها از مهمترین اهدافی بود که سال جاری به آنها رسیدیم.

مینی تنیس وارد 1000 مدرسه می‎شود

رئیس فدراسیون تنیس با تاکید بر توجه ویژه فدراسیون جهانی به توسع مینی تنیس تصریح کرد: این رشته درکشور ما مختص مقطع ابتدایی و بازیکنان زیر 10 سال است. در هر صورت رسیدگی به این برنامه را در سال جاری تا حدی زیادی پیش بردیم و حتی یک سمینارهم برگزار کردیم. ضمن اینکه طبق برنامه در سال تحصیلی 92-91 مینی تنیس حداقل وارد 1000 مدرسه ابتدایی در کل کشور می‎شود. البته فعالیت برخی استان‎ها مانند تهران، ایلام، گلستان و خراسان رضوی در این زمینه آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه مینی تنیس در مدارس سفارش خرید لوازم و تجهیزات لازم را داده ایم تا بتوانیم آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

ضعف تنیس دراعزام‏ها بود

شایسته ازاعزام‎های بین‎المللی به عنوان نقطه ضعف فدراسیون تنیس در سال جاری یاد کرد و گفت: خاصیت ورزش تنیس این است که بازیکن باید برای خوب بودن و خوب ماندن حداقل طی سال 20-15 اعزام برون مرزی داشته باشد. البته شرایط متفاوت فدراسیون ما و کشورمان باعث شده نتوانیم اعزام‎های برون مرزی کافی برای ورزشکاران‌مان داشته باشیم و این یک ضعف است که تصمیم داریم برای سال آینده به آن رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: استارت افزایش اعزام‎های برون مرزی را از سال آینده می‎زنیم که در این صورت رشد و ترقی خوبی را پیش رو خواهیم داشت. چون در این صورت بازیکنان در کوران مسابقات قرار می‎گیرند و به واسطه رقابت با ورزشکارانی درسطوح مختلف، با تجربه‎تر می‎شوند. ضمن اینکه تماشای بازی‏های مختلف هم در خوب بازی کردن بی تاثیر نیست.

قشنگترین اتفاقی که منجر به رفع کدورت‎ها شد

رئیس فدراسیون ضمن اینکه از تاسیس انجمن تنیس مدارس و تشکیل کمیته پیشکسوتان به عنوان اتفاقات خوب سال جاری یاد کرد، اظهارداشت: البته قشنگترین اتفاق امسال مربوط به برگزاری جشن خانواده بزرگ تنیس بود که طی آن 600 نفراز اهالی این رشته دور هم جمع شدند. چه بسا افرادی که کدورت و قهر میان آنها بود اما به واسطه حضور در این جشن و گفت‎مانی که با یکدیگر داشتند، همه آنها را به فراموشی سپردند.

یک نقطه تاریک در کارنامه 90

شایسته خاطرنشان کرد: ناکامی ایران در گروه دوم مسابقات دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه و سقوط دوباره به دسته سوم نقطه تاریکی در عملکرد سال 90 فدراسیون تنیس بود. البته من نتیجه گرا نیستم اما به هر حال این سقوط بدترین اتفاق امسال بود. باید شعور و فهم بودن در گروه دوم آسیا و اقیانوسیه را پیدا کنیم و بعد برای صعود و بقا در آن تلاش کنیم.

به دنبال مربی خارجی و توسعه تنیس

رئیس فدراسیون تنیس در تشریح برنامه‏های این فدراسیون برای سال آینده گفت: همچنان به دنبال این هستیم که بتوانیم مربی خارجی جذب کنیم که بیشتر از مربیان داخلی اثر گذار باشد. فقط به دنبال خارجی بودن مربی نیستیم چون به اثرگذاری اهمیت بیشتری می‏دهیم.

وی افزود: مهمتر اینکه استعدادیابی از طریق توسعه تنیس درمدارس و در کل توجه ویژه به رده‎های سنی پایه و توسعه این ورزش مهمترین اهداف فدراسیون در سال آینده است.

نیاز به 40 میلیارد ریال بودجه برای سال 91

شایسته در مورد بودجه مورد نیاز فدراسیون تنیس برای سال آینده اظهارداشت: با توجه به مجموعه برنامه‌هایی که داریم پیش‌بینی 40 میلیارد ریال بودجه را برای این سال کرده‌ایم. البته سال گذشته هم درخواست سه میلیارد و 200 میلیون داده بودیم که در نهایت فقط با 600 میلیون تومان آن موافقت شد.

به دنبال حق تنیس

رئیس فدراسیون تنیس در پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت که باید حق این رشته ورزشی از گرفت و آن را به جایگاه قبلی و جایگاهی که باید در آسیا داشته باشد، برسانیم.