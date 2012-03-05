قیمت دام زنده در مشهد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه برنج فروشان و عمده مواد غذایی از گران شدن 50 تومانی قیمت هر کیلو برنج در مشهد خبر داد و افزود: ما بقی کالاها تغییر چندانی نداشته است

حسین شرف زاده تصریح کرد: اگر اقداماتی که قرار است مسئولان انجام بدهند، صورت گیرد پیش بینی می شود وضعیت بهتری برای ایام پایانی سال داشته باشیم.

وی در ارتباط با وضعیت بازار اظهار داشت: مردم کالاهای مورد نیاز خود را تهیه می کنند و میزان عرضه در بازار بیشتر از تقاضا بوده است و به همین دلیل آرامش در بازار حکمفرماست.

شرف زاده در خصوص طرح فروش فوق العاده ایام نوروز اظهار داشت: این طرح در حال انجام است و با توجه به آمار های دریافتی استقبال مردم از این طرح بسیار مطلوب بوده است و واحدهای صنفی کالاهای خود را با تخفیف قابل توجهی در اختیار مردم قرار می دهند.

وی در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی تحت پوشش خود بیان کرد: بازرسین ما در کنار بازرسی و نظارت اصناف در حال فعالیت هستند و به طور مرتب از واحدهای صنفی تحت پوشش سرکشی می کنند.

رئیس اتحادیه برنج فروشان و عمده مواد غذایی اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود جای هیچگونه نگرانی برای ایام نوروز نیست.

افزایش قیمت دام زنده در مشهد

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد گفت: با توجه به بسته شدن راه های ارتباطی قیمت دام زنده سبک و سنگین کیلویی 500 تا هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

احمد احدی بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت دام زنده افزایش داشته است، اما واحدهی صنفی ما به خاطر رفاه حال شهروندان هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته اند و در حال ارائه خدمت به شهروندان هستند.

وی در خصوص طرح فروش فوق العاده نوروز اظهار داشت: استقبال مردم از این طرح خوب بوده است اما قرار بود که گوشت های وارداتی در اختیار واحدهای این طرح قرار بگیرد که تا کنون هیچگونه گوشتی دریافت نشده است که امیدواریم مسئولان این مشکل را نیز برطرف کنند.

احدی گفت: اگر وضعیت هوا تغییر نکند قیمت ها ثابت خواهد بود و ما آمادگی کامل برای استقبال از نوروز را داریم و همچنین در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار گوشت قرمز مشاهده نمی شود.