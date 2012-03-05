مصطفی محدثی خراسانی، سردبیر مجله شعر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی استفادههای ابزاری از رسانهها گفت: این مسأله به سیاستهای نظام فرهنگی کشور بازمیگردد که متأسفانه تلاش براین است که تنها برنامهریزیهای کاری خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد:مسئولان به جای آنکه به فکر مصالح بلندمدت خود باشند، تنها به این فکر میکنند که برنامهریزیهای آنها در کوتاه مدت به ثمر برسد. همه به محض رسیدن به قدرت به دنبال این هستند که تغییر و تحول را نشان دهند.
این روزنامهنگار با اشاره به اینکه این نوع از تفکر منجر به برنامههای کارشناسی نشده و زودبازده میشود، تصریح کرد: در حوزه خبررسانی نیز تلاشها به این سمت سوق پیدا میکند که با تطمیع خبرنگاران به دنبال ارائه کارهای خودشان برای بیلان کاری قطور و پررنگتر باشند.
وی با تأکید بر این امر که متأسفانه در سیستم فرهنگی و نظام اداری این مشکل وجود دارد، گفت: از این رهگذر سودی نصیب خبرنگاران هم نمیشود و تنها آسیبهایی متوجه کار آنها میشود که شأن آنها و کارشان را از بین میبرد.
محدثی خراسانی در این باره که برخی معتقدند دستمزد پایین خبرنگاران اجازه سوء استفاده از رسانه را فراهم میکند، تصریح کرد: این فرضیه به عقیده من قابل قبول نیست. اگر ما به این فرضیه تن بدهیم در هیچ جای کشور دیگر نباید توقع کار سلامت داشته باشیم. معلمها نیز ممکن است این مشکل را داشته باشند، اما سلامت نفس کار را باید از مسائلی از این دست جدا کرد.
وی ادامه داد: حتی اگر دستمزد خبرنگاران پایین باشد نیز این مسأله دلیلی برای این نوع عملکرد نخواهد بود، ضمن آنکه دلیل مشکل سوء استفاده از رسانهها خبرنگاران نیستند، بلکه مقصر همان روند غلط در نظام فرهنگی است.
این روزنامهنگار قدیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر اغلب رسانهها به دست سیاستمداران اداره میشود، تصریح کرد: متأسفانه یک اشکالی که مطبوعات و روزنامههای کشور داشتهاند، این است که بنای روزنامه را در کشور ما اهل فرهنگ و ادب گذاشتند، اما اکنون دیگر از آنها در میان روزنامهها اثری نیست.
وی تأکید کرد : بنیانگذاران روزنامهنگاری ایران اهل فرهنگ بودند، اما در حال حاضر مطبوعات وروزنامهها به روی سیاست باز شدهاند.
محدثی خراسانی با تأکید بر سیاسی شدن مطبوعات گفت: عنوان روزنامه، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، اما در میان صفحات آن تنها چیزی که یافت میشود مطالب سیاسی است و فرهنگ در این میان جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: روزنامهها نیز سیاسی و تبدیل به بلندگوی اعلام مواضع یک جناح و رویکرد سیاسی خاص شدهاند. هیچ اهل فرهنگ نخبهای در مسند کار رسانه نیست و این مسأله اشکالات زیادی دارد.
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