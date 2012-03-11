به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اکران موفقیت آمیز فیلم های خارجی که با فیلم پسرکی با دوچرخه اثر ارزشمند برادران داردن در سینماهای تهران آغاز شده بود، فیلم تحسین شده "درخت زندگی" آخرین ساخته ترنس مالیک به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی در سانس آخر سینماهای فرهنگ 2، شهر قصه و ملت 3 به روی پرده می‌رود.

این فیلم با بازی برد پیت، شان پن و جسیکا چاستین داستان خانواده‌ای در جنوب آمریکا در دهه 1950 را روایت می‌کند. "درخت زندگی" برنده نخل طلای جشنواره کن سال 2011 بود و در جشنواره گلدن گلوب و هشتاد و چهارمین دوره مراسم جوایز اسکار در سه رشته نامزد دریافت جایزه بود.

همچنین این فیلم برنده جوایز اصلی حلقه منتقدان فیلم سال فرانسیسکو، انجمن منتقدان تورنتو، انجمن منتقلدان شیکاگو، انجمن منتقدان لس آنجلس، انجمن منتقدان نیویورک و... بوده است.

برد پیت که یکی از تهیه‌کنندگان درخت زندگی است، در این فیلم نقش پدر سختگیر سه پسر از خانواده ای متوسط را بازی می‌کند که می خواهد به آنها یاد بدهد که منظم و سرسخت باشند حتی در شرایطی که به تدریج ایمان خود را به دنیای مادی و شغلش در یک کارخانه از دست می‌دهد.