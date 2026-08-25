به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه اشتغال‌زایی و حمایت از زیست‌بوم نوآوری استان، صبح سه شنبه یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه آبزی پروری از زیرمجموعه‌های پارک علم و فناوری خلیج فارس، با حضور استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان تنگستان، مدیرکل شیلات استان و رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس افتتاح شد.

این واحد تولیدی که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های نوین، گام مهمی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش در صنعت آبزی‌پروری برداشته است.

این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و اختصاص ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات، اجرایی شده است. این سرمایه‌گذاری در حوزه «تکثیر و پرورش کرم پُری‌نِریس نانتا» انجام شده که یکی از نهاده‌های استراتژیک و ارزشمند در تغذیه میگو و سایر آبزیان محسوب می‌شود.

این واحد دانش‌بنیان با تکیه بر توان متخصصان داخلی، ظرفیت تولید اسمی ۲۰ تن در سال را داراست که علاوه بر رفع نیاز بازار داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات و ارزآوری دارد. همچنین، این پروژه توانسته است برای ۲۱ نفر از جوانان متخصص و نیروی کار منطقه، اشتغال مستقیم ایجاد کند.