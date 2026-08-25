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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

پست ۲۳۰ کیلو ولت گلزار در بندرعباس افتتاح شد

پست ۲۳۰ کیلو ولت گلزار در بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس-طی مراسمی با حضور استاندار هرمزگان پست ۲۳۰ کیلو ولت گلزار در بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه همزمان با اولین روز از هفته دولت طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، احمد مرادی و فاطمه جراره نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، پست ۲۳۰ کیلو ولت گلزار ( پیامبر اعظم) با ظرفیت ۵۰۰ مگاولت آمپر به بهره برداری رسید.

فرشاد آدینه پور مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان در این آیین ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: امسال علاوه بر شرایط ناترازی برق، با شرایط جنگی نیز روبرو بودیم.

وی افزود: تعدادی از پست های کلیدی هرمزگان تحت تأثیر جنگ قرار گرفت و خسارت‌هایی وارد شد اما همکاران حوزه برق اجازه ندادند، خاموشی‌های ناشی از حملات دشمن مردم را اذیت کند.

آدینه پور عنوان کرد: پستی که امروز افتتاح می‌شود در شبکه برق کشور، منحصر به فرد است و پست GIS است و به هیچ عنوان تحت شرایط محیطی قرار نمی‌گیرد و تکنولوژی روز دنیا است و تاثیر بسزایی در پایداری شبکه برق استان خواهد داشت.

گفتنی است اعتبار کل این پروژه ۳۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 6926997

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